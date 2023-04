Gorąco w Chelsea. Właściciel wybuchł złością, teraz podjął poważną decyzję

Obecny sezon w wykonaniu Chelsea to jedno wielkie pomieszanie z poplątaniem. Najpierw klub pożegnał się z Thomasem Tuchelem, by wykupić z Brighton Grahama Pottera i jego sztab szkoleniowy. Anglik wytrzymał jednak na stanowisku ledwie kilka miesięcy i jego miejsce zajął Frank Lampard, sprowadzony w roli "ratownika", by względnie spokojnie doprowadzić zespół do końca sezonu. To wychodzi mu jednak jak na razie fatalnie, bo do tej pory przegrał wszystkie 4 mecze, w których prowadził zespół.