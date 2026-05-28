Gorąco przed finałem Ligi Mistrzów. Poważne zagrożenie, w tle pranie brudnych pieniędzy

Grupa Lounge, która jest częścią firmy należącej do Gyuli Balasy'ego, otrzymała 1,3 miliarda forintów (ok. 15,5 miliona złotych) za zadania związane z finałem Ligi Mistrzów w dniu 30 maja. Ponieważ zamrożone zostały rachunki bankowe spółek w ramach postępowania karnego, holding stał się niewypłacalny. Zagrożone zatem jest rozegranie finału.

Grupa firm musiałaby natychmiast zapłacić 300 milionów forintów podwykonawcom (ok. 3,5 miliona złotych), którzy nie są skłonni do pracy bez zaliczki. Zagrożony zatem został koncert brytyjskiego DJ'a Sigala, głównej gwiazdy sobotniego wieczoru, ale także mogą być problemy z dekoracją, jak również z utrzymaniem porządku przez służby ochroniarskie oraz działanie toalet na stadionie.

Wielki problem przed finałem LM. "Kolega" Viktora Orbana niewypłacalny

Rząd węgierski potwierdził, że trwają dyskusje na temat ewentualnego przejęcia przez państwo spółek Balasyego - podał węgierski portal Daily News Hungary.

Balasy wcześniej zaoferował państwu bezpłatne przekazanie swoich spółek i części inwestycji.

Firmy Balasyego zaprojektowały antyukraińską kampanię wyborczą premiera Orbana, która przedstawiała kwietniową elekcję jako wybór między wojną a pokojem, a także jego wcześniejsze kampanie antyimigracyjne, zdobywając setki kontraktów od instytucji rządowych.

Według węgierskiego portalu 444.hu, Balasy zdobywał wszystkie państwowe kontrakty telekomunikacyjne od 2016 roku, zajmując się jednocześnie PR-em firm państwowych. Portal dodał, że w ciągu ostatniej dekady przez jego firmy (większość prac zlecono podwykonawcom) przepłynęło około 450 mld forintów (ok. 5,35 mld złotych), co przyniosło mu zysk w wysokości 44-50 mld forintów. 444.hu zaznaczył, że Balasy prawdopodobnie organizował też każdą imprezę państwową.

Piłkarze Arsenalu Londyn ALASTAIR GRANT East News

Puskas Arena w Budapeszcie ROBERT SZANISZLO/Nur Photo AFP

Piłkarze PSG MATTHIEU MIRVILLE AFP





Crystal Palace FC - Rayo Vallecano. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport