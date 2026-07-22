Gorąco na meczu Górnika. Podolski nie mógł milczeć, poszło o zachowanie Turków

Ekipa z województwa śląskiego po pierwszym spotkaniu wciąż może marzyć o rozprawieniu się w dwumeczu z tureckim gigantem. Fenerbahce przed własną publicznością nie zachwyciło, ponieważ mecz zakończył się rezultatem 1:0 na korzyść gospodarzy. Dodatkowo zdobyli oni bramkę z rzutu wolnego, co jest najlepszą możliwą laurką dla formacji defensywnej niedawnych triumfatorów Pucharu Polski.

Pojedynkowi w zupełnie nowej roli przyglądał się Lukas Podolski. Mistrz świata z 2014 roku wreszcie jest właścicielem Górnika i po już ma pierwsze powody do umiarkowanej radości. "Nie wiem, kto tu mówił, żeby rywale nas mieli pożreć, bo nie było tak. Oczywiście, patrząc na wartości, na kluby, to też wiem, że nie byliśmy wielkim faworytem. Ale piłka pokazuje coraz bardziej, że w pucharach czy na mistrzostwach światach wszystko jest możliwe i my to zaprezentowaliśmy" - powiedział dla PAP.

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Liga Mistrzów. Lukas Podolski nie krył tego o Turkach. To nie była dla niego nowość

W przeszłości 41-latek zaliczył między innymi turecki epizod. Kibice znad Bosforu słyną z gorącego dopingu i nie inaczej było we wtorkowy wieczór. O ile podopieczni Michala Gasparika mogli być zaskoczeni, o tyle sam Lukas Podolski spodziewał się specyficznego klimatu. "Lubię taką atmosferę, dlatego zawsze chciałem grać piłkę na wielkich stadionach. Dla mnie to nie presja, tylko radość" - dodał w temacie zachowania sympatyków gospodarzy. Za kilka dni będą jednak oni w mniejszości.

"To jest jeden mecz, zagramy o wszystko. Sytuacja jest taka, jaką masz po wyjściu z grupy na MŚ. Odkąd jestem w Górniku, nie stawiam żadnych celów. Gramy swoje, mamy fajny okres, co trzy dni są mecze i to jest dla tych chłopaków nowe doświadczenie na takich stadionach. Muszą się tego nauczyć, by zrobić następny krok. Nie ma co narzekać, jeśli się marzy o grze w lidze z "top 5". Jesteśmy szczęśliwi, że tak daleko i szybko już doszliśmy" - wyznał w sprawie nadchodzącego rewanżu Lukas Podolski.

Początek spotkania, którego stawką będzie trzecia runda eliminacji Ligi Mistrzów, w przyszłą środę o godzinie 20:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Lukas Podolski PIOTR DZIURMAN East News

Lukas Podolski HENNING KAISER AFP

Lukas Podolski Emilia Krawczyk East News





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