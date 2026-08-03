Goncalo Feio wprost ws. Ekstraklasy i Ligi Mistrzów. Naprawdę to powiedział
Kibice Lecha Poznań oraz bezstronni klubowo fani Ekstraklasy musieli w zeszłym tygodniu przełknąć gorzką pigułkę. "Kolejorz" jako mistrz kraju odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów już w drugiej rundzie, w dodatku w kompromitujących okolicznościach. Goncalo Feio z rozmowie z Danielem Sobisem podkreślił jednak, że przyszłość polskiej piłki maluje się w jasnych barwach. Przewiduje regularny udział naszych przedstawicieli na największej scenie.
W zeszłym tygodniu Lech Poznań i Górnik Zabrze pożegnały się z szansą zagrania w fazie ligowej Champions League. Ten pierwszy zespół odpadł po rzutach karnych z Aarhus mimo trzybramkowej przewagi przed rewanżem, a drugi nie dał rady Fenerbahce z wieloma znanymi nazwiskami światowego futbolu w składzie. Tym samym oczekiwanie na polski klub w tych rozgrywkach potrwa co najmniej 11 lat.
Dodajmy, że po reformie z 1992 r. i zmiany Pucharu Europy w Ligę Mistrzów jedynie trzykrotnie oglądaliśmy swojego reprezentanta - w sezonie 1995/96 Legię Warszawa, w kolejnym Widzew Łódź, a w 2016/17 ponownie Legię. Goncalo Feio twierdzi jednak, że już niedługo ta lista się poszerzy. Trener udzielił wywiadu Danielowi Sobisowi dla amerykańskiego beIN Sports.
Feio przemówił ws. przyszłości. Takie słowa o Ekstraklasie. Fani mają odliczać
- Wszyscy zgadzamy się, że kolejnym krajem, który będzie regularnie wysyłał drużyny do Ligi Mistrzów, może być, jak sądzimy, Polska. Cóż, w tym sezonie się to nie udało. Wiemy, że ani Lech, ani Górnik nie zdołali tego osiągnąć. Jest to jednak proces, który widać. Proces, w którym podstawą musi być wiedza, rozwój oparty na wiedzy - zaczął. W jego przekonaniu takiej mentalności w naszym kraju nie brakuje.
- Widzimy ligę, która staje się coraz bardziej profesjonalna, a obecnie jest już bardzo profesjonalna. Piłkarze się rozwijają. Jest podejście oparte na wiedzy, analizie i dobrych metodach treningowych. Myślę że właśnie to wnosi obecne pokolenie polskiej piłki nożnej i jest to droga, którą podążamy. Jeśli będzie tak dalej, naprawdę wierzę, że Polska będzie jednym z kolejnych krajów, które faktycznie mogą pojawić się w Lidze Mistrzów ze swoimi klubami - podkreślił.
Przypomnijmy, że od kampanii 2024/25 faza grupowa najważniejszych klubowych rozgrywek spod egidy UEFA została zastąpiona ligową, a zamiast 32 drużyn kwalifikuje się aż 36. Na razie jednak nie pomogło to polskim zespołom. Dużo więcej mają do powiedzenia chociażby w Lidze Konferencji, gdzie pracują na ranking Ekstraklasy. Pozostaje ona na 10. miejscu. Podtrzymanie tej pozycji oznaczałoby pewne miejsce dla mistrza kraju w LM 2028/29.
Feio obecnie pozostaje bez klubu po tym, jak odszedł z Tondeli po krótkim, 8-meczowym etapie. Nie zdołał uchronić zespołu od spadku z portugalskiej elity. Pomimo negocjacji nie przedłużył kontraktu.