Goncalo Feio wprost ws. Ekstraklasy i Ligi Mistrzów. Naprawdę to powiedział

W zeszłym tygodniu Lech Poznań i Górnik Zabrze pożegnały się z szansą zagrania w fazie ligowej Champions League. Ten pierwszy zespół odpadł po rzutach karnych z Aarhus mimo trzybramkowej przewagi przed rewanżem, a drugi nie dał rady Fenerbahce z wieloma znanymi nazwiskami światowego futbolu w składzie. Tym samym oczekiwanie na polski klub w tych rozgrywkach potrwa co najmniej 11 lat.

Dodajmy, że po reformie z 1992 r. i zmiany Pucharu Europy w Ligę Mistrzów jedynie trzykrotnie oglądaliśmy swojego reprezentanta - w sezonie 1995/96 Legię Warszawa, w kolejnym Widzew Łódź, a w 2016/17 ponownie Legię. Goncalo Feio twierdzi jednak, że już niedługo ta lista się poszerzy. Trener udzielił wywiadu Danielowi Sobisowi dla amerykańskiego beIN Sports.

Feio przemówił ws. przyszłości. Takie słowa o Ekstraklasie. Fani mają odliczać

- Wszyscy zgadzamy się, że kolejnym krajem, który będzie regularnie wysyłał drużyny do Ligi Mistrzów, może być, jak sądzimy, Polska. Cóż, w tym sezonie się to nie udało. Wiemy, że ani Lech, ani Górnik nie zdołali tego osiągnąć. Jest to jednak proces, który widać. Proces, w którym podstawą musi być wiedza, rozwój oparty na wiedzy - zaczął. W jego przekonaniu takiej mentalności w naszym kraju nie brakuje.

Rozwiń

- Widzimy ligę, która staje się coraz bardziej profesjonalna, a obecnie jest już bardzo profesjonalna. Piłkarze się rozwijają. Jest podejście oparte na wiedzy, analizie i dobrych metodach treningowych. Myślę że właśnie to wnosi obecne pokolenie polskiej piłki nożnej i jest to droga, którą podążamy. Jeśli będzie tak dalej, naprawdę wierzę, że Polska będzie jednym z kolejnych krajów, które faktycznie mogą pojawić się w Lidze Mistrzów ze swoimi klubami - podkreślił.

Przypomnijmy, że od kampanii 2024/25 faza grupowa najważniejszych klubowych rozgrywek spod egidy UEFA została zastąpiona ligową, a zamiast 32 drużyn kwalifikuje się aż 36. Na razie jednak nie pomogło to polskim zespołom. Dużo więcej mają do powiedzenia chociażby w Lidze Konferencji, gdzie pracują na ranking Ekstraklasy. Pozostaje ona na 10. miejscu. Podtrzymanie tej pozycji oznaczałoby pewne miejsce dla mistrza kraju w LM 2028/29.

Feio obecnie pozostaje bez klubu po tym, jak odszedł z Tondeli po krótkim, 8-meczowym etapie. Nie zdołał uchronić zespołu od spadku z portugalskiej elity. Pomimo negocjacji nie przedłużył kontraktu.

Goncalo Feio FILIPE AMORIM AFP

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