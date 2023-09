Gol bramkarza dał remis. Bohater ostatniej akcji

Atletico Madryt jest drużyną ograną w Champions League, natomiast Lazio Rzym nie grało w elitarnych rozgrywkach przez trzy poprzednie sezony. Dlatego tak wielu, ponad 50 tys. kibiców przyszło na Stadion Olimpijski. Były obawy, że będzie to widowisko, które zdominuje defensywa. I tak było, długo wydawało się, że w sztuce bronienia lepsi będą goście, którzy do 94. minucie prowadzili 1-0. Wtedy Luis Alberto dośrodkował w ostatniej akcji meczu, a piłkę do siatki głową skierował bramkarz Lazio, Ivan Provedel.