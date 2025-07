Godziny po losowaniu, a oni już wiedzą. Tak polskie drużyny poradzą sobie w Europie. Fatalna diagnoza

Legia Warszawa zwyciężyła dwumecz z kazachskim Aktobe, dzięki czemu pewnie awansowała do kolejnej rundy eliminacji do zbliżającej się edycji Ligi Europy. Tym samym polskie ekipy w komplecie wystąpią w kolejnych rundach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów.

21 lipca w Nyonie odbyło się losowanie trzecich rund Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Dzięki temu Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa wiedzą już, czego mogą spodziewać się przy okazji najbliższych starć eliminacyjnych. Powody do narzekania mogą mieć piłkarze "Kolejorza", którzy w przypadku awansu do kolejnej fazy kwalifikacji mogą trafić na takie ekipy jak FC Kopenhaga czy Crvena Zvezda Belgrad. "Legioniści" również nie mają zbytnich powodów do świętowania, gdyż na ich drodze mogą stanąć między innymi FC Lugano czy CFR Cluj. Jak jednak faktycznie będzie wyglądał los polskich ekip w zbliżających się coraz większymi krokami rozgrywkach europejskich pucharów? Na to pytanie, na podstawie wspomnianego losowania, postarali się odpowiedzieć eksperci z "Football Meets Data".

Eksperci nie mają złudzeń. Liga Mistrzów nie dla Lecha. Liga Europy nie dla Legii.

Zaraz po losowaniu potencjalnych rywali w kolejnych rundach kwalifikacyjnych wspomniani analitycy z serwisu "Football Meets Data" pokusili się o przygotowanie zestawień, które obrazują szanse poszczególnych ekip na znalezienie się w fazie zasadniczej danego europejskiego pucharu. Ta analiza może nie przypaść do gustu fanom Lecha oraz Legii.

Wedle analizowanych predykcji mistrz Polski trafić ma bowiem do Ligi Europy, a konkretnie do czwartego koszyka. Oznacza to, że zdaniem ekspertów Poznaniacy pożegnają się z szansą na występ w najbardziej prestiżowym trofeum na Starym kontynencie.

"Legioniści" natomiast, podobnie jak Raków oraz Jagiellonia, będą zdaniem analityków toczyć swoje międzynarodowe wojaże w ramach Ligi Konferencji Europy. Drobnym pocieszeniem dla ekipy z Warszawy może być fakt, iż wedle prognoz znajdą się oni w pierwszym koszyku, podczas gdy Białostoczanie i Częstochowianie trafią odpowiednio do trzeciego oraz piątego koszyka.

Mikael Ishak, strzelec jedynego gola dla Lecha w meczu z Cracovią Monika Wantoła INTERIA.PL

Zawodnicy Legii Warszawa świętujący zdobycie Superpucharu Polski Lukasz Gdak East News

Zawodnicy Jagiellonii celebrujący zdobycie Superpucharu Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

