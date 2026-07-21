Godziny do pierwszej bitwy o Ligę Mistrzów, a Lech ogłasza. "Rekord"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

We wtorkowy wieczór Lech Poznań rozpocznie walkę o Ligę Mistrzów. W pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji mistrz Polski zmierzy się z duńskim Aarhus GF. Przed tym spotkaniem głos zabrał dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa. Jak się okazuje, ostatnie tygodnie dla klubu były historyczne. Z jakiego powodu?

Piłkarze Lecha Poznań w granatowych koszulkach z logo SUPERBET i STS stojący w szeregu.
Piłkarze Lecha PoznańMikolaj Barbanell / Arena Akcji/ArenaAkcjiNewspix.pl

W poprzednim sezonie Lech Poznań obronił mistrzostwo Polski. To dziesiąty tytuł "Kolejorza" w historii. Nagrodą jest m.in. kolejna szansa na awans do głównej fazy Ligi Mistrzów.

O godz. 19:00 Lech zagra na wyjeździe z duńskim Aarhus GF. Będzie to pierwsze spotkanie drugiej rundy kwalifikacji. Niedługo przed pierwszym gwizdkiem dziennikarze TVP Sport porozmawiali z dyrektorem sportowym "Kolejorza", Tomaszem Rząsą.

Historyczne okienko Lecha. Dyrektor sportowy ujawnia

Wywiad dotyczył transferów, jakie do tej pory przeprowadził poznański klub. Mowa o ścignięciu środkowego obrońcy Terry'ego Yegbe z FC Metz (zapłacono 3 mln euro), irańskiego pomocnika Allahyara Sayyadmanesha z KVC Westerlo, bramkarza Mateusza Lisa z Göztepe SK (900 tys. euro) oraz wykupieniu Luisa Palmy z Celtiku Glasgow (nieco ponad 4 mln euro).

- Nie doszliśmy do porozumienia z Antonio Miliciem. W międzyczasie poszukiwaliśmy kandydatów do ewentualnego zastąpienia tego zawodnika. Terry był naszym pierwszym wyborem i kilka składowych musiało zagrać, ale ostatecznie dokonaliśmy tego transferu - opowiadał o kulisach transakcji ze wspomnianym defensorem.

Zobacz również:

Gianni Infantino i Donald Trump
Mundial

Trump już się chwali, po mundialu komunikat. Oto co uważa o prezydencie FIFA

Paweł Nowak
Paweł Nowak

- Zawodnik był przekonany, żeby zostać, ale musieliśmy zbudować odpowiednią wiarygodność. Zresztą to działało w obie strony. Luis dał w klasyfikacji kanadyjskiej 22 punkty - 12 goli i 10 asyst - a to już słowa dotyczące wykupienia Palmy, który w optymalnej formie jest niezwykle ważnym zawodnikiem zespołu Nielsa Frederiksena.

Koniec końców Lech podczas tego okna transferowego nie oszczędzał. I to łagodnie mówiąc. - Mogę potwierdzić, że to było rekordowe okienko w historii Lecha Poznań. Wydaliśmy ok. 15 milionów euro. To są oczywiście nie tylko kwoty transferowe, ale również prowizje agentów i kwoty za podpis dla zawodników, więc trochę się uzbierało - ujawnił Tomasz Rząsa.

Sezon Ekstraklasy Lech Poznań rozpocznie w najbliższą sobotę od domowego meczu z Cracovią.

Zobacz również:

Pedri i Ferran Torres
La Liga

Flick może stracić gwiazdę. Real Madryt wkracza do gry. Możliwy sensacyjny ruch

Damian Okła
Damian Okła
Dwóch piłkarzy w niebieskich strojach drużyny Lech Poznań celebruje zdobycie gola na tle rozmytego tłumu kibiców na stadionie.
Luis PalmaLukasz GdakEast News
Dwóch mężczyzn siedzi na ławce trenerskiej z logotypami klubu piłkarskiego Lech Poznań widocznymi na zagłówkach foteli.
Niels Frederiksen i Tomasz RząsaPaweł JaskółkaPAP
Piłkarz w niebieskiej koszulce z logo klubu i napisem 'SUPERBET' świętuje sukces na boisku, trzymając zaciśniętą pięść, w tle kilku innych zawodników tej samej drużyny na tle trybun z kibicami.
Pablo Rodriguez, Lech PoznańMonika WantołaINTERIA.PL


Marcin Komenda: Nie pozwoliliśmy Stanom Zjednoczonym na zbyt wiele. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja