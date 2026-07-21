Godziny do pierwszej bitwy o Ligę Mistrzów, a Lech ogłasza. "Rekord"

W poprzednim sezonie Lech Poznań obronił mistrzostwo Polski. To dziesiąty tytuł "Kolejorza" w historii. Nagrodą jest m.in. kolejna szansa na awans do głównej fazy Ligi Mistrzów.

O godz. 19:00 Lech zagra na wyjeździe z duńskim Aarhus GF. Będzie to pierwsze spotkanie drugiej rundy kwalifikacji. Niedługo przed pierwszym gwizdkiem dziennikarze TVP Sport porozmawiali z dyrektorem sportowym "Kolejorza", Tomaszem Rząsą.

Historyczne okienko Lecha. Dyrektor sportowy ujawnia

Wywiad dotyczył transferów, jakie do tej pory przeprowadził poznański klub. Mowa o ścignięciu środkowego obrońcy Terry'ego Yegbe z FC Metz (zapłacono 3 mln euro), irańskiego pomocnika Allahyara Sayyadmanesha z KVC Westerlo, bramkarza Mateusza Lisa z Göztepe SK (900 tys. euro) oraz wykupieniu Luisa Palmy z Celtiku Glasgow (nieco ponad 4 mln euro).

- Nie doszliśmy do porozumienia z Antonio Miliciem. W międzyczasie poszukiwaliśmy kandydatów do ewentualnego zastąpienia tego zawodnika. Terry był naszym pierwszym wyborem i kilka składowych musiało zagrać, ale ostatecznie dokonaliśmy tego transferu - opowiadał o kulisach transakcji ze wspomnianym defensorem.

- Zawodnik był przekonany, żeby zostać, ale musieliśmy zbudować odpowiednią wiarygodność. Zresztą to działało w obie strony. Luis dał w klasyfikacji kanadyjskiej 22 punkty - 12 goli i 10 asyst - a to już słowa dotyczące wykupienia Palmy, który w optymalnej formie jest niezwykle ważnym zawodnikiem zespołu Nielsa Frederiksena.

Koniec końców Lech podczas tego okna transferowego nie oszczędzał. I to łagodnie mówiąc. - Mogę potwierdzić, że to było rekordowe okienko w historii Lecha Poznań. Wydaliśmy ok. 15 milionów euro. To są oczywiście nie tylko kwoty transferowe, ale również prowizje agentów i kwoty za podpis dla zawodników, więc trochę się uzbierało - ujawnił Tomasz Rząsa.

Sezon Ekstraklasy Lech Poznań rozpocznie w najbliższą sobotę od domowego meczu z Cracovią.

Luis Palma Lukasz Gdak East News

Niels Frederiksen i Tomasz Rząsa Paweł Jaskółka PAP

Pablo Rodriguez, Lech Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL





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