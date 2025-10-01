Godziny do meczu z PSG i nagłe ogłoszenie Barcelony. Nie ma już żadnych złudzeń

FC Barcelona rozpoczęła swoje występy w fazie ligowej bieżącej edycji Ligi Mistrzów od starcia z Newcastle United - i mimo strzelonego przez rywali gola w końcowej fazie spotkania zatriumfowała ostatecznie nad "Srokami" 2:1.

Druga seria gier w Champions League przyniosła "Blaugranie" tymczasem rywala najmocniejszego kalibru - zespół Paris Saint-Germain. Im bliżej było zaś tej rywalizacji, tym coraz to lepsze wieści nadchodziły z obozu FCB.

FC Barcelona rośnie w siłę. Po kontuzji powraca nie tylko Yamal

Mowa tu konkretnie o powrotach istotnych zawodników po kontuzjach - najpierw na murawie mógł zameldować się przede wszystkim Lamine Yamal, który dostał nieco ponad 30 minut na boisku w ligowej potyczce z Realem Sociedad, a o którym mówi się, że jest już gotowy do działania nawet przez pełne 90 minut w następnym współzawodnictwie.

Teraz zaś wyklarowała się też sytuacja Alejandro Balde - 21-letni defensor otrzymał zielone światło na grę i być może otrzyma on nawet miejsce w wyjściowej jedenastce przeciwko "Les Parisiens" zważywszy na fakt, że już od ubiegłego czwartku trenował on z resztą grupy.

Balde był niedostępny dla trenera Hansiego Flicka od początku września, kiedy to doznał urazu ścięgna udowego. Łącznie opuścił pięć spotkań, a jego obowiązki przejął Gerard Martin i można śmiało powiedzieć, że zrobił to z pewnymi sukcesami.

FC Barcelona kontra PSG. Hit kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów

Mecz FC Barcelona - PSG rozpocznie się 1 października równo o godz. 21.00 - zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego starcia wraz z Interią Sport. Bardzo prawdopodobny będzie tu występ dwóch Polaków od samego początku zmagań - mowa tu naturalnie o Robercie Lewandowskim i Wojciechu Szczęsnym.

