Godziny do meczu z PSG, a tu takie słowa. Flick nie miał litości dla gwiazdora

Na to starcie fani piłki nożnej czekali od samego początku tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. 1 października FC Barcelona zmierzy się bowiem z triumfatorem poprzedniej edycji najważniejszego europejskiego trofeum - PSG.

Zapewne fani klubu ze stolicy Katalonii odetchnęli z ulgą, kiedy okazało się, że Lamine Yamal będzie mógł wystąpić w tym hitowym spotkaniu. Wcześniej młody gwiazdor nabawił się bowiem urazu, który wyeliminował go z gry w czterech kolejnych starciach "Dumy Katalonii". Powrócił on jednak w meczu z Realem Sociedad, aby popisać się pięknym dograniem piłki przy golu Roberta Lewandowskiego.

W oczekiwaniu na pojedynek FC Barcelony z PSG zorganizowana została konferencja prasowa, w której udział wziął szkoleniowiec hiszpańskiej ekipy Hansi Flick. To właśnie podczas tego wydarzenia niemiecki trener postanowił nieco "utemperować" swojego 18-letniego gwiazdora, który w ostatnich tygodniach nie schodzi z pierwszych stron gazet.

Flick nie hamował się w sprawie Yamala. Wytknął mu to podczas konferencji prasowej

Lamine Yamal to zawodnik niezwykle utalentowany, ale również nie stroniący od mniejszych, czy też większych skandalów. Wokół jego osoby niemalże co dzień jest bardzo głośno, co w przypadku tak młodego gwiazdora może nieść ze sobą niepożądane skutki w dalszych latach jego piłkarskiej kariery. Z tego też względu Flick postanowił sprowadzić swojego podopiecznego na ziemię, dobitnie wyrażając się o nim na przedmeczowej konferencji prasowej.

"Dla mnie takie stopniowanie >>super, super, super<<… Nie lubię tego. Jest wybitnym zawodnikiem, ale teraz w naszej drużynie mamy kilku takich graczy. Ma 18 lat i dla mnie musi skupić się również na ciężkiej pracy, to nie zawsze jest łatwe. Z talentem możesz dojść na ten poziom, ale żeby osiągnąć kolejny poziom, a może nawet 1-2 kolejne kroki, co myślę, że jest w stanie zrobić, musi ciężko pracować. To jest to, czego też potrzebuje. Nie chodzi tylko o granie z piłką, ale także bronienie. Tego myślę potrzebujemy również od każdego zawodnika, nie tylko od innych, także od tak świetnego gracza z piłką jak on. Myślę, że to robi różnicę" - mówił Hansi Flick cytowany przez portal "fcbarca.com".

W przypadku takich "diamentów" jak Yamal zadaniem dobrego trenera jest nie tylko piłkarskie, ale też mentalne wychowywanie zawodnika. W historii piłki nożnej mieliśmy bowiem wiele przypadków graczy, którzy mimo ogromnego talentu potrafili zaprzepaścić swoje kariery na rzecz różnych pokus, oferowanych im niemalże na każdym kroku.

Flick doskonale zdaje sobie z tego sprawę, toteż jego działania z pewnością ukierunkowane są na zmotywowanie swojego młodego gwiazdora, który przy odpowiednim prowadzeniu się w przyszłości może być stawiany ramie w ramie z takimi tytanami pracy jak: Leo Messi czy Cristiano Ronaldo.

Lamine Yamal i Robert Lewandowski JOSEP LAGO / AFP AFP

Hansi Flick Urbanandsport AFP

Lamine Yamal Luca Bruno East News

