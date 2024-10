Godziny do meczu z Barceloną a tu takie słowa do Flicka. Mueller "atakuje"

Środowa część trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów przyniesie kilka naprawdę ciekawie zapowiadających się potyczek, takich jak chociażby spotkanie RB Lipsk z Liverpool F.C. czy też spotkanie Atletico Madryt z Lille OSC.

Nie ma jednak wątpliwości co do tego, które starcie będzie gwoździem programu - mowa tu o zmaganiach FC Barcelona z Bayernem Monachium na Estadi Olimpic. Czas, jaki pozostał do pierwszego gwizdka, prędko się kurczy, a tymczasem swoisty "prztyczek" postanowił wyprowadzić tu gwiazdor "Die Roten", Thomas Mueller. Reklama

Thomas Mueller wysłał sygnał do Flicka. Wszystko tuż przed starciem Barcelona - Bayern

Jedna z kluczowych postaci w szeregach "Gwiazdy Południa" w ostatnich kilkunastu latach postanowiła podzielić się w mediach społecznościowych zdjęciem z podróży do stolicy Katalonii - Mueller na fotografii widnieje na pokładzie samolotu w otoczeniu kilku innych graczy Bayernu (Kane'a, Laimera i Goretzki), ale najciekawszy jest tu opis:

"Dla wszystkich, którzy na to czekali - wylatujemy do Barcelony" - napisał zawodnik, po czym dodał jeszcze w formie hashtagu m.in. hasło... "Hansi wir kommen", czyli "Hansi nadchodzimy", co z całą pewnością było swoistą, choć pozbawioną złośliwości, "zaczepką" względem trenera "Blaugrany" Hansiego Flicka.

Nie ma w tym oczywiście najmniejszego przypadku, bowiem Flick w latach 2019-2021 stał u steru "Die Roten", najpierw jako asystent Niko Kovacza, a następnie jako pełnoprawny menedżer. Odniósł on zresztą wówczas spore sukcesy, zdobywając m.in. dwa mistrzostwa Niemiec oraz puchar Ligi Mistrzów. Reklama

FC Barcelona - Bayern Monachium. Lewandowski, Szczęsny i spółka już czekają na hitowe starcie

To ostatnie osiągnięcie bez dwóch zdań chciałby powtórzyć również z "Barcą", wespół zresztą m.in. ze swym dawnym podopiecznym z Bayernu, Robertem Lewandowskim. By jednak taki scenariusz się zrealizował, najpierw trzeba jak najlepiej wypaść w fazie ligowej Champions League. Kolejny krok to w tym przypadku starcie z ekipą z Bawarii, które 23 października rozpocznie się dokładnie o godz. 21.00.

Thomas Mueller / AFP

Hansi Flick / AFP