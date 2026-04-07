Na placu boju w grze o trofeum Ligi Mistrzów pozostało już tylko osiem drużyn. Sporting podejmie Arsenal, PSG zmierzy się z Liverpoolem, Atletico Madryt z Barceloną, a Real Madryt rywalizować będzie z Bayernem Monachium. Hiszpańskie media skupiają się, co oczywiste, na dwóch ostatnich starciach, bowiem statystyki nie zwiastują niczego dobrego dla Bawarczyków. Sytuację mistrzów Niemiec może jednak poprawić powrót do kadry Harry'ego Kane'a.

Jeszcze przed kilkoma dniami niemal przesądzona była absencja angielskiego snajpera, który z powodu kontuzji nie mógł zagrać w ostatnim spotkaniu ligowym przeciwko Freiburgowi. "Die Roten" wygrali zresztą to spotkanie dopiero w doliczonym czasie gry. Okazuje się jednak, że nastąpił zwrot akcji w sprawie napastnika.

Niemiecki "Bild" poinformował bowiem przed meczem, że Anglik wznowił treningi z drużyną i jest dostępny do dyspozycji Vincenta Kompany'ego.

- Harry Kane wrócił do treningów drużyny po kontuzji kostki. Supergwiazda jest w kadrze na kluczowy, pierwszy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Realem Madryt - poinformowali dziennikarze.

To jeszcze nie koniec dobrych informacji dla kibiców Bayernu Monachium. Anglik jest desygnowany do wyjścia na murawę od pierwszej minuty starcia na Estadio Santiago Bernabeu. To ogromne wzmocnienie, bowiem Anglik sprawuje się niesamowicie w obecnym sezonie. W 40. meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił do tej pory łącznie 48 bramek. W samej Lidze Mistrzów aż 10 w 9. spotkaniach.

Mecz Realu z Bayernem na Estadio Santiago Bernabeu rozpocznie się punktualnie o 21:00. Relacja tekstowa prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

