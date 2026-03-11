Głośno w Hiszpanii po męczarniach Barcelony. Biją na alarm i już odliczają

Słaby styl, jeden strzał celny z gry i złoty remis 1:1 - to bilans, jaki zanotowała na St. James' Park FC Barcelona. Mistrzowie Hiszpanii powinni być zadowoleni, że po wyjeździe na stadion Newcastle United sytuacja w dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów jest "neutralna". Gości z rzutu karnego uratował Lamine Yamal. Hiszpańskie media piszą o jego golu jako "makijażu" przykrywającym mankamenty.

FC Barcelona we wtorek po raz kolejny pokazała, dlaczego jej fani nie mogą być zbytnio pewni siebie przed wyjazdowymi meczami w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Zagrała na St. James' Park w Newcastle słabo, zremisowała 1:1 dzięki bramce Lamine'a Yamala z rzutu karnego w 96. minucie. To był drugi i zarazem ostatni celny strzał "Dumy Katalonii" w tym spotkaniu.

Nie bez powodu więc "Mundo Deportivo" pisze o "paliwie", które było "na styku". Hiszpańskie media są dalekie od chwalenia podopiecznych Hansiego Flicka. Wszyscy mają świadomość, że będą oni musieli pokazać inną twarz w środowym rewanżu (18 marca, godzina 18:45 na Camp Nou).

"Podarował" rywalom dwie bramki. Koszmar w 17. minut, "Koguty" upokorzone w Madrycie

Przegląd środowej prasy. Dziennikarze delikatnie chwalą Barcelonę wyłącznie za wynik

"Na granicy" - woła z okładki wspomniany dziennik, mówiąc też o "kluczowym remisie".

"Sport" też był stanowczy: "Uratowani". Podkreślił, że trafienie Yamala było "makijażem" przykrywającym niedoskonałości w grze. Wszystko rozstrzygnie się na Camp Nou z powiększoną frekwencją ponad 62 tys. kibiców.

"Lamine przyszedł na ratunek z karnego" - komentuje madrycka "Marca".

"Zły dzień, słaby występ, dobry remis" - pisze z kolei "As", również sięgając po określenie "makijażu". Gazety ze stolicy skupiły się mocniej na meczach Atletico i Realu. "Los Colchoneros" pokonali Tottenham Hotspur 5:2, a "Los Blancos" odliczają godziny do kolejnego w ostatnich latach szlagieru z Manchesterem City.

Pozamiatane. Koncert Bayernu we Włoszech. 6:1 i rozpacz, Calcio upokorzone

