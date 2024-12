Głośno o Piotrze Zielińskim we Włoszech. Decyzja miała zapaść, media ogłaszają

Po krótkiej przerwie do gry wraca Liga Mistrzów. We wtorek 10 grudnia dojdzie do kilku interesujących starć, a ciekawie powinno być również w Leverkusen, gdzie Bayer zmierzy się z Interem Mediolan. Wielce prawdopodobne, że polscy kibice z większym zainteresowaniem będą śledzić wydarzenia w Niemczech, a wszystko ze względu na Piotra Zielińskiego.