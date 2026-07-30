Głodna młodzież z Aarhus dała Lechowi lekcję pokory

Wszystkie oczekiwania i nadzieje wzięły w łeb po tym, gdy na boisko wyszedł (czy raczej zszedł) Lech Poznań. Doskonały wynik pierwszego wyjazdowego meczu z mistrzami Danii z Aarhus (wygrana 4:1) wydawał się niemożliwy do roztrwonienia. Tym bardziej, że rewanż odbywał się na własnym boisku, przy pełnym wsparciu trybun. Do tego rywal był mocno osłabiony i z konieczności odmłodzony. A jednak to wszystko okazało się dla mistrza Polski ciężarem nie do udźwignięcia.

Niestety, doskonale wiemy gdzie dla polskich drużyn jest ta górna granica, gdzie jest sufit, którego nie jesteśmy w stanie przebić. Pokonanie Fenerbahce przez Górnik Zabrze wydawało się zadaniem niewykonalnym. I chociaż było blisko, to jednak zgodnie z oczekiwaniami wygrali Turcy. Wciąż nie znamy jednak tej dolnej granicy, tego dna, czyli jak bardzo jesteśmy w stanie się skompromitować. Owszem, przed dwumeczem z Duńczykami szanse na awans można było szacować na poziomie 50 procent, ale biorąc pod uwagę okoliczności i wynik pierwszego spotkania gra w 3. rundzie wydawała się przesądzona. Ale to kolejna nauczka, że dla nas nawet najlepszy wynik o niczym nie świadczy.

Lech bardzo, ale to bardzo postarał się, żeby odpaść. Trudno wskazać jedną przyczynę tej porażki, bo zawalili wszyscy - i trener, i piłkarze. Nawet przy niekorzystnych decyzjach arbitra (odwołanie rzutu karnego w pierwszej połowie) sytuacja była do uratowania. Los uśmiechał się w dogrywce (gol Filipa Jagiełły), potem w rzutach karnych (pudło Arnstada w pierwszej serii). Ale na każdy kolejny taki uśmiech losu Lech odpowiadał strachem, nieporadnością. Symbolem był strzał, czy raczej podanie do bramkarza w wykonaniu Sayyadmanesha - wyglądało to, jakby gospodarze wręcz prosili się o wyrok, o tę porażkę.

Nie rozumiem, dlaczego trener Niels Frederiksen nie uszczelnił wcześniej środka boiska, chociaż tam zaczynały się nasze nieszczęścia (straty i nieporadność w ofensywie). To jedna rzecz. Ale główny problem polega na tym, że nie potrafimy odpowiednio podejść mentalnie do takich meczów. Zarówno w poczynaniach piłkarzy, jak i zachowaniu trenera widać było panikę, wręcz histerię. Mamy problem z tym, żeby utrzymać poziom, być konsekwentnym, gdy coś zaczyna dobrze funkcjonować. Pewności siebie, wiary we własne umiejętności - takiego nastawienia wciąż możemy się uczyć od Skandynawów. Wciąż możemy im zazdrościć tego, jak wychowują i szkolą nowe pokolenia, które marzą, by za kilka lat trafić do czołowych lig europejskich. Znowu musimy patrzeć z zazdrością jak młodzi piłkarze wchodzą na boisko i robią różnicę. Że wspomnę gola i wykorzystany karny przez 18-letniego Kristjanssona. Ta głodna młodzież wygrała ekipie Aarhus awans do 3. rundy. I nie zdziwię się, jeśli Duńczycy dojdą do fazy zasadniczej Champions League.

Niesmak po tej porażce jest ogromny głównie ze względu na jej okoliczności. Nie chodzi tu o straconą szansę awansu do Ligi Mistrzów. Do elity wciąż nam bardzo daleko, ale "Kolejorz" mógł bardzo ułatwić sobie drogę do Ligi Europy. Mógł zebrać więcej doświadczenia, zebrać większą pewność. Faza ligowa Europe League, to poziom, który powinien być w zasięgu mistrza Polski. Teraz trudno powiedzieć, czy się uda. Ta porażka na pewno pozostawi ślad w pamięci i wpłynie na psychikę zawodników. Teraz nawet teoretycznie dużo gorszy rywal może się okazać przeszkodą nie do pokonania. I już żadna wpadka bardziej nie zdziwi.

Trener Lecha Poznań Niels Frederiksen Lukasz Gdak East News

Mikael Ishak nie był w stanie w meczu z Arką umieścić piłki w bramce Monika Wantoła INTERIA.PL

Mateusz Lis (z lewej) w opałach w polu karnym Lecha Jakub Kaczmarczyk PAP





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