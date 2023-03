To kuriozalna sytuacja , do której na tym poziomie dochodzi niezwykle rzadko. UEFA nie miała jednak wyboru i musiała opóźnić rozpoczęcie wtorkowego hitu o 10 minut . Borussia Dortmund miała bowiem ogromne problemy z dojazdem na stadion Chelsea . Powodem takiego stanu rzeczy były tłumy kibiców spacerujące po londyńskich kibicach.

Liga Mistrzów. Mecz Chelsea - Borussia Dortmund został opóźniony o 10 minut

Jak informuje "The Sun", niemiecka drużyna dotarła na stadion z 30-minutowym opóźnieniem, przez co miała niecałą godzinę na przygotowanie się do tego niezwykle ważnego meczu, który wyłoni ćwierćfinalistę Ligi Mistrzów. Angielscy dziennikarze dodali, że wśród fanów doszło do "kilku potyczek", lecz obyło się bez większych incydentów.