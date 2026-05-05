Przed startem półfinałów Ligi Mistrzów 2026 jasne wydawało się, że będą to dwa zupełnie różne od siebie dwumecze. Można napisać, że te pary to odzwierciedlenie dwóch różnych filozofii. W zestawieniu Paris Saint-Germain - Bayern Monachium dominuje ofensywny styl gry nastawiony na strzelanie wielu goli.

To potwierdziło się w pierwszym meczu. Ten zakończył się bowiem wynikiem 5:4 dla ekipy z Paryża. W drugiej parze zaś trafiły na siebie drużyny zdecydowanie bardziej powściągliwe. Mowa o rywalizacji Atletico Madryt z Arsenalem. Obie te ekipy kojarzone są raczej z solidną defensywą.

Saka na 1:0. Arsenal o krok od finału LM

To również znalazło potwierdzenie na murawie w pierwszym spotkaniu dwumeczu. Mecz w Madrycie zakończył się bowiem remisem 1:1, a oba gole padły po... rzutach karnych. Taki rezultat sprawiał, że rewanż na The Emirates Stadium w Londynie zapowiadał się niesamowicie pasjonująco.

Pierwszy kwadrans wtorkowego rewanżu nie porwał. Widać było po obu stronach gigantyczny szacunek do przeciwnika, nikt nie chciał popełnić kosztownego w skutkach błędu. Ten się jednak przydarzył gościom w samej końcówce pierwszej połowy, choć najpierw trzeba wspomnieć o sytuacji z okolic 30 minuty.

Z piłką w pole karne Atletico wpadł Leonardo Trossard, został delikatnie popchnięty przez Griezmanna. Sędzia był jednak głuchy na prośby zawodników Arsenalu, a VAR nie zdecydował się interweniować. To był pierwszy moment, gdy trybuny w Londynie faktycznie miały powód, żeby nieco podnieść temperaturę.

Niespełna kwadrans później mogły już wybuchnąć z radości. Znów w roli głównej był Trossard. Belg tym razem nie szukał jednak dryblingu, a strzału. Piłkę po jego próbie Oblak zdołał jeszcze sparować. Zrobił to jednak w taki sposób, że do futbolówki dopadł Bukayo Saka. Anglik z bliska wpakował ją do siatki.

Gigantyczna kontrowersja w polu karnym Arsenalu. Znamy finalistę LM

Arsenal wykonał wielki krok ku finałowi Ligi Mistrzów. Do przerwy gospodarze prowadzili w dwumeczu 2:1. Druga część gry rozpoczęła się od dwóch znaczących wypadów Atletico. Pierwszy z nich nie przyniósł wymiernego efektu. Drugi również, ale zrobiło się bardzo gorąco, bo jako ostatni obrońca interweniować musiał Gabriel.

Brazylijczyk z obowiązków w defensywie wywiązał się wzorowo, naprawiając błąd Saliby. Sędzia ani myślał podyktować karnego i wydaje się, że była to decyzja absolutnie słuszna. W 57. minucie arbiter już po gwizdek sięgnąć powinien. Bezsprzecznie faulowany w polu karnym był bowiem Griezmann.

Problem Atletico polegał jednak na tym, że sekundę wcześniej sędzia odgwizdał dość wątpliwy faul Pubilla i piłkę przekazano Arsenalowi. Siedem minut później Arsenal powinien prowadzić już 2:0. Znakomite podanie w pole karne dostał Gyokeres. Szwed nie zdołał jednak umieścić piłki w siatce.

Chwilę później na zaskakujący ruch zdecydował się Diego Simeone. Argentyńczyk zdjął bowiem swoją największą gwiazdę - Juliana Alvareza, a razem z nim Antoine'a Griezmanna. Na pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry fantastyczną sytuację miał wprowadzony z ławki Sorloth.

Norweg znalazł się w polu karnym, ale... nie trafił czysto w piłkę. To mogła być piłka na remis i w konsekwencji dogrywkę. Tak też faktycznie było. W następnych minutach goście nie stworzyli sobie żadnej sytuacji. Arsenal wygrał 1:0 i to ekipa z Londynu zagra w Budapeszcie o triumf w Lidze Mistrzów.

Statystyki meczu Arsenal 1 - 0 Atletico Madryt Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 13 9 Strzały celne 2 2 Strzały niecelne 8 4 Strzały zablokowane 3 3 Ataki 97 73

Robert Lewandowski (FC Barcelona) i Antoine Griezmann (Atletico Madryt) Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto AFP

Mikel Arteta AFP

