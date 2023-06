Gigant spogląda w stronę Roberta Lewandowskiego. Chce dokonać niemożliwego

Trzech zawodników, którzy do tej pory byli w stanie strzelić 15 bramek w rozgrywkach Ligi Mistrzów w danej kampanii to: Cristiano Ronaldo , Karim Benzema oraz Robert Lewandowski . Portugalczyk jest pod tym względem piłkarzem ze wszech miar wyjątkowym, bowiem dokonał tej sztuki aż trzykrotnie . W sezonie 2013/14 zatrzymał się ostatecznie na 17 trafieniach , a dwa lata później 16 razy pokonywał bramkarzy rywala. Rozgrywki 2017/18 zakończył natomiast z liczbą 15 goli .

Liga Mistrzów. Erling Haaland powtórzy wyczyn Roberta Lewandowskiego?

Erling Haaland może nawiązać do wyczynów wspomnianej trójki, lecz dokonanie tego byłoby nie lada wyzwaniem. Norweg bowiem w poprzednich 10 spotkaniach strzelił 12 goli. By wyrównać wyczyn Karima Benzemy i Roberta Lewandowskiego musiałby więc skompletować hat-tricka w wielkim finale, co wydaje się zdaniem niemal nie do wykonania.