Słynny włoski bramkarz Gianluigi Buffon ocenił, że Juventus, Manchester City i Barcelona mają największe szanse na wygranie Ligi Mistrzów w obecnym sezonie. Ciekawe, jak jego wywiad zostanie odebrany w Paryżu, bo piłkarz PSG powiedział też, że to nie jego klubowi koledzy tworzą najsilniejszy ofensywny tercet w Europie.

Buffon zaskoczył przed sezonem, gdy zdecydował się przyjąć ofertę PSG i podpisał roczny kontrakt, choć myślał o zakończeniu kariery. W barwach PSG rozegrał do tej pory dziewięć spotkań, w których przepuścił pięć goli.



Buffon jest niezwykle utytułowanym piłkarzem, ale wciąż czeka na triumf w Lidze Mistrzów. To także cel paryskiego giganta, który jeszcze nigdy nie zdobył tego trofeum, a wydał ogromne pieniądze na pozyskanie gwiazd. Zdaniem Buffona to jednak inni są faworytami do wywalczenia najcenniejszego trofeum.

- W obecnym sezonie jako faworytów do wygrania Ligi Mistrzów widzę Barcelonę, Juventus i Manchester City - ocenił włoski bramkarz. - Liverpool także ma dużą szansę, no i nigdy nie wolno skreślać Realu Madryt.

- Oczywiście wciąż marzę o tym, żeby wygrać Ligę Mistrzów. W poprzednim sezonie myślałem, że to już ostatnia moja szansa, a teraz mam kolejną - dodał.

Dzisiejsze starcie PSG z Liverpoolem (godz. 21) będzie wydarzeniem Ligi Mistrzów. Buffon podkreślił, że rywale mają niesamowicie mocną ofensywę. - Przez całą karierę zawsze chciałem grać przeciwko najlepszym, a w tej chwili naprawdę nie ma w Europie zespołu, który miałby mocniejsze ofensywne trio niż Liverpool - powiedział Buffon.

