Wszystko wygląda na to, że ważą się obecnie losy Christophe'a Galtiera w ekipie Paris Saint-Germain. Porażka podopiecznych francuskiego szkoleniowca w dwumeczu z Bayernem Monachium sprawiła bowiem, że choć "Les Parisiens" wciąż walczą o mistrzostwo kraju, to posada ich menedżera i tak wisi na włosku. Jeśli zostanie zwolniony - a decyzja o tym może zapaść jeszcze w czwartek - to prawdopodobnie zostanie on zastąpiony przez... Thomasa Tuchela. To zaś byłby wielki powrót Niemca na Parc des Princes.