"Futbolowe jaja" w Lidze Mistrzów. Dziennikarze w szoku po tym co zobaczyli

W meczu Liverpoolu z Realem Madryt na Anfield Road kibice obejrzeli nieprawdopodobne błędy bramkarskie - i to z obu stron. Mimo, że obaj golkiperzy to przecież światowej klasy piłkarze.

Najpierw, w 14. minucie, przy przyjęciu piłki fatalnie pomylił się bramkarz Realu Madryt Thibaut Courtois , co wykorzystał Mo Salah i dał 'The Reds" prowadzenie 2-0.

Liga Mistrzów. Liverpool - Real. Piłkarski kabaret w wykonaniu Courtoisa i Alissona

Z kolei komentator Andrzej Twarowski żartował, że to, co "bramkarze wyprawiają" w tym spotkaniu można nazwać "meczem im. Lorisa Kariusa". To nawiązanie do ex-golkipera Liverpoolu, który w pamiętnym finale z Realem w przeszłości popełnił fatalne w skutkach błędy.