Francuskie media bezlitosne dla PSG. Po meczu z Borussią padają mocne słowa

Borussia Dortmund pierwszy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów rozgrywała na własnym stadionie - niesiona dopingiem kilkudziesięciu tysięcy kibiców od pierwszych minut próbowała zdominować paryżan. Ci szybko zaczęli odpowiadać atakami, przez co spotkanie stało się wyrównane, a po obu stronach boiska nie brakowało groźnych akcji. Ostatecznie nieco skuteczniejsi byli gospodarze, którzy za sprawą trafienia Niclasa Fullkruga z 36. minuty wygrali 1:0 i do rewanżu przystąpią ze skromną zaliczką.

Francuskie media zgodne po meczu Borussii z PSG. Zabrakło skuteczności

Eurosport zwrócił uwagę na postawę gospodarzy, którzy byli zdyscyplinowanie taktycznie, przez co PSG "uderzyło w ścianę". "Niemcy zagrali dobry mecz w przeciwieństwie do zawodników Luisa Enrique, którym brakowało dokładności i skuteczności" - dodano. Dziennikarze skrytykowali grę PSG szczególnie w pierwszej połowie, kiedy to nie podopieczni Enrique nie oddali żadnego celnego strzału.