Francja pozbawiona gwiazdy przed mundialem, to oficjalnie. "Potężny cios"

Zespół Liverpoolu w ostatni wtorek praktycznie utracił szansę na zdobycie jakiegokolwiek tytułu w bieżącym sezonie - czysto teoretycznie w zasięgu "The Reds" pozostaje jeszcze mistrzostwo Anglii, ale jest to w zasadzie absolutna mrzonka.

Dużo bardziej obiecująco zapowiadało się do niedawna zgarnięcie przez LFC pucharu Ligi Mistrzów, ale zespół z Anfield nie był w stanie w Champions League przebić muru, jaki postawiło przed nim PSG - "Les Parisiens" w ćwierćfinałowym dwumeczu dwukrotnie pokonali oponentów 2:0.

To jednak był nie koniec problemów Arne Slota i jego podopiecznych - w drugiej potyczce obu wspomnianych drużyn już po nieco ponad 30 minutach zmagań murawę musiał opuścić Hugo Ekitike. Prędko stało się jasne, że uraz piłkarza jest dość poważny, o czym donosiły m.in. francuskie media. Teraz zaś przyszło ostateczne potwierdzenie ws. 23-latka.

Oficjalnie: Hugo Ekitike nie jedzie na mundial. "Jego rozczarowanie jest ogromne"

"Hugo doznał poważnej kontuzji we wtorek wieczorem w meczu z PSG. Niestety, ciężki uraz uniemożliwi mu dokończenie sezonu z Liverpoolem i udział w mistrzostwach świata" - ogłosił Didier Deschamps, selekcjoner francuskiej kadry.

"Hugo należy do grupy młodych piłkarzy, którzy w ostatnich miesiącach zadebiutowali w reprezentacji. Doskonale zaaklimatyzował się w kadrze, zarówno na boisku, jak i poza nim. Ta kontuzja to oczywiście ogromny cios dla niego, ale także dla reprezentacji Francji" - podkreślił trener.

"Jego rozczarowanie jest ogromne. Hugo wróci do formy, jestem o tym przekonany. Chciałem jednak okazać mu pełne wsparcie, również w imieniu całego sztabu. Wiemy, że będzie w pełni wspierał drużynę Francji i wszyscy o nim myślimy" - skwitował Deschamps.

Wedle niedawnych doniesień "L'Equipe" Ekitike może pauzować nawet do początku przyszłego roku kalendarzowego.

MŚ 2026: Reprezentacja Francji trafiła do ciekawej grupy

"Les Bleus" na MŚ 2026 zagrają w grupie z Irakiem, Norwegią oraz Senegalem. Mbappe i spółka uchodzą za jednych z faworytów do tytułu mistrzowskiego, który w swojej historii zdobywali już dwukrotnie - w 1998 i 2018 roku.

Hugo Ekitike z Liverpool FC FRANCK FIFE AFP

Hugo Ekitike, nowy napastnik Liverpoolu GLYN KIRK AFP

Didier Deschamps NICOLAS TUCAT / AFP AFP

