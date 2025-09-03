Flick zadecydował ws. gry Polaków, to już oficjalne. Klamka zapadła
Już jakiś czas temu odbyło się losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. Wśród zespołów, które wezmą udział w tych prestiżowych rozgrywkach nie zabraknie aktualnego mistrza Hiszpanii, Barcelony. W środę oficjalnie poznaliśmy zawodników, którzy zostali zgłoszeni do tych zmagań. Hansi Flick na liście umieścił m.in. dwóch Polaków, Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego.
Od dwóch wygranych, z Mallorcą i Levante oraz remisu z Rayo Vallecano sezon 2025/2026 w La Lidze rozpoczęła FC Barcelona. W tych wynikach mały udział mieli polscy zawodnicy Barcelony. Po kontuzji bowiem wraca Robert Lewandowski, który spędził na boisku zaledwie 26 minut. Wojciech Szczęsny natomiast nie był wówczas zgłoszony do rozgrywek.
Barcelona przez długi czas drżała w sprawie rejestracji do ligowych zmagań swoich piłkarzy. Nie do końca wiadomym było, czy od pierwszej kolejki dostępny będzie Marcus Rashford czy Joan Garcia.
Nieco inaczej sprawa wygląda w kontekście Ligi Mistrzów. W środę wieczorem poznaliśmy oficjalnie kadrę, w jakiej do walki o to prestiżowe trofeum przystąpi klub z Hiszpanii. Hansi Flick postanowił nie ominąć m.in. wspomnianych już polskich graczy, Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego.
Barcelona ogłosiła kadrę na Ligę Mistrzów, powalczą o wielki sukces
W minionej kampanii FC Barcelona spisywała się bardzo dobrze dochodząc aż do półfinału. W dwumeczu 1/2 zmagań lepszy okazał się jednak Inter Mediolan. W sezonie 2025/2026 klub będzie z pewnością chciał co najmniej powtórzyć ten sukces. Dokona tego w następującym składzie.
Bramkarze: Marc André ter Stegen, Joan García, Wojciech Szczęsny
Obrońcy: Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García
Pomocnicy: Gavi, Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal
Napastnicy: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghji
"Duma Katalonii" w fazie ligowej nie będzie miała łatwego zadania. Na jej drodze do fazy pucharowej staną wielkie potęgi. Będą to kolejno: Newcastle (wyjazd), PSG (dom), Olympiakos Pireus (d), Club Brugge (w), Chelsea (w), Eintracht Frankfurt (d), Slavia Praga (w) i Kopenhaga (d).
Pierwsze spotkanie z przedstawicielem Premier League już 18 września.