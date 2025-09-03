Flick zadecydował ws. gry Polaków, to już oficjalne. Klamka zapadła

Od dwóch wygranych, z Mallorcą i Levante oraz remisu z Rayo Vallecano sezon 2025/2026 w La Lidze rozpoczęła FC Barcelona. W tych wynikach mały udział mieli polscy zawodnicy Barcelony. Po kontuzji bowiem wraca Robert Lewandowski, który spędził na boisku zaledwie 26 minut. Wojciech Szczęsny natomiast nie był wówczas zgłoszony do rozgrywek.

Barcelona przez długi czas drżała w sprawie rejestracji do ligowych zmagań swoich piłkarzy. Nie do końca wiadomym było, czy od pierwszej kolejki dostępny będzie Marcus Rashford czy Joan Garcia.

Nieco inaczej sprawa wygląda w kontekście Ligi Mistrzów. W środę wieczorem poznaliśmy oficjalnie kadrę, w jakiej do walki o to prestiżowe trofeum przystąpi klub z Hiszpanii. Hansi Flick postanowił nie ominąć m.in. wspomnianych już polskich graczy, Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego.

Barcelona ogłosiła kadrę na Ligę Mistrzów, powalczą o wielki sukces

W minionej kampanii FC Barcelona spisywała się bardzo dobrze dochodząc aż do półfinału. W dwumeczu 1/2 zmagań lepszy okazał się jednak Inter Mediolan. W sezonie 2025/2026 klub będzie z pewnością chciał co najmniej powtórzyć ten sukces. Dokona tego w następującym składzie.

Bramkarze: Marc André ter Stegen, Joan García, Wojciech Szczęsny

Obrońcy: Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García

Pomocnicy: Gavi, Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal

Napastnicy: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghji

Rozwiń

"Duma Katalonii" w fazie ligowej nie będzie miała łatwego zadania. Na jej drodze do fazy pucharowej staną wielkie potęgi. Będą to kolejno: Newcastle (wyjazd), PSG (dom), Olympiakos Pireus (d), Club Brugge (w), Chelsea (w), Eintracht Frankfurt (d), Slavia Praga (w) i Kopenhaga (d).

Pierwsze spotkanie z przedstawicielem Premier League już 18 września.

Jak zagramy z Holandią? Możliwy skład reprezentacji Polski Polsat Sport Polsat Sport

Polacy Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Jose Breton / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Robert Lewandowski Jose Breton East News

Wojciech Szczęsny Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP