Finał Liverpool - Real już raz był w Paryżu. Spór groził brakiem transmisji

Paweł Czado Liga Mistrzów

Było to w 1981 roku. Liverpool wygrał wtedy po raz trzeci, jako pierwszy angielski klub. Zwycięstwo "The Reds" oznaczało także, że Bob Paisley został pierwszym pierwszym menedżerem, który trzykrotnie wygrał Puchar Europy. Wszystko odbyło się na paryskim Parc des Princes. Mecz Liverpool - Real o godz. 21, transmisja na Polsacie Sport Premium i na Polsat Box Go. Relacja "na żywo" i skróty wideo wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl.

Zdjęcie Kenny Dalglish / AFP / East News / East News