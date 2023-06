Doktor Karol Wasilewski: Przede wszystkim to, że w Turcji odbędzie się prestiżowe wydarzenie sportowe, w zasadzie z najwyższej półki. W warstwie metaforycznej oznacza natomiast, że kraj, który został niedawno nawiedzony przez straszne trzęsienie ziemi, podnosi się z kolan. Jest to oczywiście pewne naciąganie rzeczywistości, ale chodzi o symbole.

- Decyzja o przyznaniu finału zapadła jakiś czas temu, teraz Tayyip Erdogan ma po prostu kolejny argument do swojej retoryki, według której Turcja jest ważnym krajem na mapie świata. Nie przesadzałbym jednak z nawiązywaniem do wyborów. Myślę, że chodzi raczej o wykorzystywanie tej narracji politycznie.

- Przede wszystkim ze względu na to, że są na świecie miejsca lepiej przygotowane do organizacji tego typu imprez. Po drugie Turcja ma poważniejsze problemy gospodarcze, którymi musi się zająć. Nie jestem przekonany, czy wydawanie tak dużych pieniędzy na sport byłoby odpowiednim posunięciem, choć oczywiście Turcy są narodem dumnym. Po trzecie wreszcie - to akurat sprawa najbardziej spekulatywna - wydaje mi się, że świeże obrazy trzęsienia ziemi będą siedziały w głowach tych, którzy wybierają gospodarzy wielkich imprez. Dopóki nie będą oni mieli pewności, że Stambuł jest miejscem bezpiecznym (a spodziewamy się w najbliższych dekadach silnego kataklizmu w mieście), będzie to pewną przeszkodą.