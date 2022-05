Przewidywane składy na mecz Liverpool - Real Madryt: kto wystąpi w finale Ligi Mistrzów? W dobrej sytuacji przed spotkaniem jest Real Madryt. Trener Carlo Ancelotti powołał wszystkich zawodników, dlatego ma z czego wybierać. Żaden piłkarz przed meczem Liverpool - Real nie narzeka na urazy. Z kolei szczęśliwie dla Liverpoolu do gry powinien być gotowy Virgil van Dijk.

Finał Ligi Mistrzów Liverpool - Real Madryt. Przewidywane składy Liverpoolu

Najważniejsza informacja przed meczem Liverpool - Real Madryt dla angielskich kibiców to fakt, że do gry powinien być gotowy Virgil van Dijk. Ten w ostatnim czasie narzekał na uraz, który udało się wyleczyć. Wciąż nie wiadomo, czy uda się ta sztuka Fabinho oraz czy będzie dostępny Thiago Alcantara. O ile pierwszy znajduje się w przewidywanych składach na mecz Liverpool - Real Madryt, to drugi może nie zdążyć wyleczyć kontuzji uda. Ta na pewno wyklucza z udziału w spotkaniu Divocka Origiego.

Finał Ligi Mistrzów Liverpool - Real Madryt. Przewidywane składy Liverpoolu:

Alisson - A. Robertson, I. Konaté, V. van Dijk, T. Alexander-Arnold - N. Keïta, Fabinho, J. Henderson - L. Diaz, S. Mané, M. Salah.

Finał Ligi Mistrzów Liverpool - Real Madryt. Przewidywane składy Realu

W finale Ligi Mistrzów Liverpool - Real Madryt Carlo Ancelotti będzie miał z czego wybierać. Do Paryża udali się wszyscy zawodnicy Realu i w ostatnim czasie drużyna trenowała w pełnym komplecie. Do gry w finale gotowy jest między innymi David Alaba. Ten zmagał się z różnymi problemami mięśniowymi i jego forma jest zagadką, ale prawdopodobnie zobaczymy go w wyjściowej jedenastce. Na finał Liverpool - Real Madryt gotowy jest również Marcelo, który poradził sobie z problemami po ostatnim meczu z Betisem.

Finał Ligi Mistrzów Liverpool - Real Madryt. Przewidywane składy Realu:

T. Courtois - F. Mendy, Alaba, Éder Militão, D. Carvajal - T. Kroos, Casemiro, L. Modrić - Vinícius Júnior, K. Benzema, F. Valverde

Liverpool - Real Madryt. O której godzinie dzisiaj finał Ligi Mistrzów?

Liverpool - Real Madryt dzisiaj o godzinie 21.

Finał Ligi Mistrzów Liverpool - Real Madryt "na żywo" na sport.interia.pl.





