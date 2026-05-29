Finał Ligi Mistrzów kilka godzin wcześniej. Zmiana od UEFA. Są kontrowersje
UEFA naruszyła świętość - tak można interpretować reakcje kibiców na decyzję europejskiej centrali piłkarskiej o zmianie godziny finału Ligi Mistrzów. Nie jest jednorazowa, lecz wprowadzona na stałe. - To zwiększy dostępność, inkluzywność i wpływowość - argumentują działacze. O której zatem zabrzmi pierwszy gwizdek w sobotnim starciu Paris Saint-Germain z Arsenalem?
Futbol zmienia się na naszych oczach, jednak pewne rzeczy pozostawały niezmienne. Mimo wprowadzenia nowego formatu Ligi Mistrzów od 2024 r. UEFA nie zdecydowała się ani wycofać dwumeczów półfinałowych (spekulowano o organizacji tzw. final four), ani wywieźć finału poza Europę. Choć słychać plotki o Nowym Jorku w okolicach 2030 r., to na razie nie ma tematu na poważnie.
Ingerencja zaszła jednak w godzinie rozgrywania meczu o trofeum - zamiast o 21:00 naszego czasu pierwszy gwizdek będzie wybrzmiewał o... 18:00. To spora różnica. Oświadczenie w tej sprawie zostało wydane 28 sierpnia ubiegłego roku.
Dzięki tej zmianie stawiamy doświadczenia kibiców w centrum naszego planowania. Finał Ligi Mistrzów UEFA to najważniejszy moment sezonu piłkarskiego, a nowa godzina rozpoczęcia sprawi, że będzie on jeszcze bardziej dostępny, inkluzywny i wpływowy dla wszystkich zaangażowanych
Słowo "dostępny" oznacza potencjalnie większą oglądalność zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu. Dotychczas Saudyjczycy mieli start spotkania o 22:00 swojego czasu, teraz będzie to 19:00. Zapewne oznacza to większe przychody.
"Rozpoczęcie meczu o 21:00 czasu środkowoeuropejskiego jest idealne dla meczów rozgrywanych w środku tygodnia, ale wcześniejsze rozpoczęcie meczu finałowego w sobotę oznacza wcześniejsze zakończenie meczu - niezależnie od dogrywki czy rzutów karnych - i daje kibicom możliwość spędzenia reszty wieczoru w gronie rodziny i przyjaciół, wspominając najlepszy mecz sezonu" - cytował Słoweńca komunikat.
Finał Ligi Mistrzów o 18:00. Kibice podzieleni. Wielu jest zirytowanych
Głos zabrał także Ronan Evain, dyrektor wykonawczy Football Supporters Europe, czyli stowarzyszenia założonego w 2008 r. w Hamburgu, zrzeszającego kibiców piłkarskich.
"To krok naprzód dla kibiców chodzących na mecze, który bardzo popieramy. W ciągu ostatnich kilku lat nasza organizacja ściśle współpracowała z UEFA, aby poprawić doświadczenia fanów podczas finałów klubowych, a ta zmiana dodatkowo odzwierciedla zrozumienie ich potrzeb. Wcześniejsze rozpoczęcie meczu ułatwia jednodniowe wycieczki, zmniejsza stres związany z podróżowaniem i pozwala kibicom cieszyć się wydarzeniem bez martwienia się o późne nocne sprawy logistyczne. To praktyczne ulepszenie, które stawia kibiców na pierwszym miejscu i kontynuuje postępy w zakresie poprawy przyjaznej atmosfery, dostępności i poziomu usług podczas finałów UEFA" - czytamy.
Decyzja wywołała kontrowersje. Wielu internautów z Anglii i Portugalii jest wręcz zszokowanych, że pierwszy gwizdek u nich zabrzmi o 17:00. Niektórzy ironizują, że będą "3 godziny więcej na zamieszki w Paryżu". Oprócz wspomnianych Saudyjczyków zadowoleni pewnie są Chińczycy (w Pekinie 0:00 zamiast 3:00), Hindusi (w New Delhi 21:30 zamiast 0:30). To też spora zmiana dla Australijczyków (2:00 zamiast 5:00, choć pewnie wielu widzów wybierze po prostu siedzenie do późna niż wstanie rano).
Co ciekawe, podobna zmiana nie dotknęła ani Ligi Europy, ani Ligi Konferencji.