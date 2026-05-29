Finał Ligi Mistrzów kilka godzin wcześniej. Zmiana od UEFA. Są kontrowersje

Futbol zmienia się na naszych oczach, jednak pewne rzeczy pozostawały niezmienne. Mimo wprowadzenia nowego formatu Ligi Mistrzów od 2024 r. UEFA nie zdecydowała się ani wycofać dwumeczów półfinałowych (spekulowano o organizacji tzw. final four), ani wywieźć finału poza Europę. Choć słychać plotki o Nowym Jorku w okolicach 2030 r., to na razie nie ma tematu na poważnie.

Ingerencja zaszła jednak w godzinie rozgrywania meczu o trofeum - zamiast o 21:00 naszego czasu pierwszy gwizdek będzie wybrzmiewał o... 18:00. To spora różnica. Oświadczenie w tej sprawie zostało wydane 28 sierpnia ubiegłego roku.

Dzięki tej zmianie stawiamy doświadczenia kibiców w centrum naszego planowania. Finał Ligi Mistrzów UEFA to najważniejszy moment sezonu piłkarskiego, a nowa godzina rozpoczęcia sprawi, że będzie on jeszcze bardziej dostępny, inkluzywny i wpływowy dla wszystkich zaangażowanych

Słowo "dostępny" oznacza potencjalnie większą oglądalność zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu. Dotychczas Saudyjczycy mieli start spotkania o 22:00 swojego czasu, teraz będzie to 19:00. Zapewne oznacza to większe przychody.

"Rozpoczęcie meczu o 21:00 czasu środkowoeuropejskiego jest idealne dla meczów rozgrywanych w środku tygodnia, ale wcześniejsze rozpoczęcie meczu finałowego w sobotę oznacza wcześniejsze zakończenie meczu - niezależnie od dogrywki czy rzutów karnych - i daje kibicom możliwość spędzenia reszty wieczoru w gronie rodziny i przyjaciół, wspominając najlepszy mecz sezonu" - cytował Słoweńca komunikat.

Finał Ligi Mistrzów o 18:00. Kibice podzieleni. Wielu jest zirytowanych

Głos zabrał także Ronan Evain, dyrektor wykonawczy Football Supporters Europe, czyli stowarzyszenia założonego w 2008 r. w Hamburgu, zrzeszającego kibiców piłkarskich.

"To krok naprzód dla kibiców chodzących na mecze, który bardzo popieramy. W ciągu ostatnich kilku lat nasza organizacja ściśle współpracowała z UEFA, aby poprawić doświadczenia fanów podczas finałów klubowych, a ta zmiana dodatkowo odzwierciedla zrozumienie ich potrzeb. Wcześniejsze rozpoczęcie meczu ułatwia jednodniowe wycieczki, zmniejsza stres związany z podróżowaniem i pozwala kibicom cieszyć się wydarzeniem bez martwienia się o późne nocne sprawy logistyczne. To praktyczne ulepszenie, które stawia kibiców na pierwszym miejscu i kontynuuje postępy w zakresie poprawy przyjaznej atmosfery, dostępności i poziomu usług podczas finałów UEFA" - czytamy.

Decyzja wywołała kontrowersje. Wielu internautów z Anglii i Portugalii jest wręcz zszokowanych, że pierwszy gwizdek u nich zabrzmi o 17:00. Niektórzy ironizują, że będą "3 godziny więcej na zamieszki w Paryżu". Oprócz wspomnianych Saudyjczyków zadowoleni pewnie są Chińczycy (w Pekinie 0:00 zamiast 3:00), Hindusi (w New Delhi 21:30 zamiast 0:30). To też spora zmiana dla Australijczyków (2:00 zamiast 5:00, choć pewnie wielu widzów wybierze po prostu siedzenie do późna niż wstanie rano).

Co ciekawe, podobna zmiana nie dotknęła ani Ligi Europy, ani Ligi Konferencji.

