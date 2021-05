Josep Guardiola prowadzi ekipę "The Citizens" od 2016 roku. W żadnym innym klubie nie pracował dłużej z pierwszą drużyną. W Barcelonie pełnił swoją misję cztery lata, w Bayernie Monachium rok krócej.



W mijającym tygodniu pojawiły się informacje, że 50-letni trener może wrócić na Camp Nou. Hiszpańskie media zapowiadały jego rozmowę z Joanem Laportą, prezydentem "Dumy Katalonii". Miało do niej dojść krótko po sobotnim finale LM.



Spekulacje wokół swojej najbliższej przyszłości uciął sam Guardiola dzień przed decydującym bojem w Champions League.





Josep Guardiola zostaje w MC

- W Manchesterze City mam wszystko. Nie mogę prosić o więcej, żeby lepiej wykonywać swoją pracę. Czuję się bardzo komfortowo jako trener. Dlatego przedłużyłem tutaj kontrakt. Na pewno zostanę w tym klubie. Wynik finału nie ma znaczenia. Żaden rezultat nie zmieni mojej przyszłości - oznajmił na konferencji prasowej.



Jego umowa z MC pozostaje ważna do połowy 2023 roku.





Guardiola doprowadził "The Citizens" do trzech tytułów mistrza Anglii i czterech triumfów w Pucharze Ligi Angielskiej. Dwukrotnie sięgał po Tarczę Wspólnoty. Ma też na swoim koncie Puchar Anglii.



KaS



