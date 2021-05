Anglicy podjęli wszelkie możliwe środki, by skłonić UEFA do przeniesienia finału Ligi Mistrzów ze Stambułu do Anglii. Do gry wszedł nawet brytyjski premier Boris Johnson, który zwrócił się z apelem do europejskiej federacji.

Mecz między Manchesterem City a Chelsea Londyn zaplanowany jest na 29 maja w Stambule.

Z taką samą prośbą wystąpiła do europejskich władz Angielska Federacja Piłki Nożnej.

"Byłoby wspaniale zorganizować taki mecz. Chciałbym pomóc kibicom obu klubów, by mogli zobaczyć swoje drużyny w akcji w tak ważnym meczu" - powiedział Johnson cytowany w gazecie "The Sun".

Z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej w Turcji, Wielka Brytania umieściła ten kraj na tzw. czerwonej liście. To oznacza, że wszyscy podróżujący z tego kraju na Wyspy muszą poddać się dwutygodniowej kwarantannie na własny koszt w jednym z wyznaczonych hoteli.

UEFA się zastanawia

"Potrzebujemy trochę czasu, by podjąć jakieś decyzje" - odpowiedziała na zapytanie agencji DPA UEFA.

Z kolei brytyjski minister transportu Grant Shapps zwrócił uwagę, że w Anglii są już rozgrywane mecze z udziałem publiczności.

"Jesteśmy otwarci na zorganizowanie finału Ligi Mistrzów, ale to jest decyzja UEFA" - powiedział.

Na razie nie wiadomo, gdzie miałby się ten mecz odbyć. W mediach pojawia się obiekt Aston Villa w Birmingham.

Jeszcze kilka dni temu UEFA podkreślała, że chce, by finał odbył się w Stambule.

