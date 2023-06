To będzie wyjątkowe. Zawsze marzyłem o grze w finale Ligi Mistrzów i zagranie w tym meczu będzie dla mnie zaszczytem. Ale jest też praca do wykonania. Mieliśmy niesamowity sezon, ale musimy go zakończyć w najlepszy możliwy sposób. Wiem, że wszyscy damy z siebie wszystko, aby wygrać ten finał. Będziemy musieli dać z siebie wszystko przeciwko bardzo dobrej drużynie jaką jest Inter Mediolan i nie możemy się doczekać wyjścia na boisko.

~ Erling Haaland, piłkarz Manchesteru City przed finałem Ligi Mistrzów.