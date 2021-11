"Kibice Barcelony ufają ślepo talentowi Xaviego, który próbuje odrodzić umierający zespół" - napisał komentator barcelońskiego dziennika "Sport". Na temat zbawczej ręki nowego trenera katalońskiego klubu wypowiadali się wszyscy: Pep Guardiola, Leo Messi, a ostatnio także trener Benficy. - Xavi tchnął w piłkarzy i kibiców nowego ducha. To będzie dla nas inny rywal niż ten, który przegrał na Estadio da Luz 0-3 - powiedział Jorge Jesus.

Barcelona - Benfica. Kłopotów Xaviemu nie ubywa

Wszyscy skupiają się na euforii, która towarzyszy pracy 41-letniego wychowanka klubu z Camp Nou. Faktycznie jego wypowiedzi są konkretne i celne. Kiedy przed meczem z Benficą jeden z dziennikarzy zapytał czy pomocnicy Barcelony nie są za słabi fizycznie do walki wręcz, przypomniał, że Andres Iniesta, który mierzył 170 cm i ważył 68 kg, zaliczał w sezonie 200 odbiorów piłki. - Futbol to nie tylko kwestia siły, ale też inteligencji - dodał.

Dzięki Xaviemu wisielczy nastrój w Barcelonie się zmienia. Co nie sprawia, że znikają kłopoty. Klub wciąż tonie w długach, a plaga urazów wśród napastników powoduje, że dziś na Benficę nowy trener musi wystawić atak eksperymentalny. Memphis Depay ma w nim miejsce pewne, choć w ważnych meczach dotąd zawodzi. 17-letni wychowanek Gavi jest odkryciem sezonu, ale w Lidze Mistrzów nie zdobył gola, ani nie zaliczył asysty. Jedna asysta w 11 spotkaniach La Liga to liczby bardzo skromne jak na zawodnika, który ma straszyć defensywę Benficy.

Z trzecim graczem ataku jest najgorzej. Ansu Fati jest kontuzjowany. Dest wyleczył uraz, ale trudno przypuszczać, by Xavi zaryzykował puszczając ich do gry. To samo z Dembele - cierpiącym na chroniczne problemy ze zdrowiem. Wychowankowie Ilias, Abde i Jutglà nie są zgłoszeni do rozgrywek. Pozostają Yusuf Demir, Philippe Coutinho i Sergi Roberto. Tylko pierwszy z nich jest skrzydłowym, ale w tym sezonie grał przez 220 minut. Z tego w Lidze Mistrzów zaledwie 31.

Barcelona - Benfica. Napastnicy z Camp Nou bez gola i asysty

Xavi będzie musiał posłać dziś do gry trzech napastników, którzy mają w sumie w Champions League 0 goli i 0 asyst. W teorii wygląda to bardzo słabo, tymczasem stawką jest przetrwanie w rozgrywkach. Barcelona musi wygrać, by awansować do 1/8 finału. Pierwszy mecz z Benficą przegrała w Lizbonie 0-3. - Na Camp Nou wystarczy nam remis - mówi Jorge Jesus. I ma rację. Trudno przypuszczać, by w ostatniej kolejce zespół Xaviego zdobył Allianz Arena. Bayern z Robertem Lewandowskim jest poza zasięgiem wszystkich w tej grupie. Już ją wygrał wbijając rywalom w czterech meczach 17 goli. Z tego Polak 8.

Barcelona nie przepadła w fazie grupowej Ligi Mistrzów od sezonu 2000-2001. Jeśli dziś nie zwycięży na Camp Nou, znajdzie się na krawędzi. Hiszpanie nazywają takie mecze jak ten z Benficą finałami. Porażka, lub remis wyeliminuje Barcę z walki o trofeum. Klub z Katalonii nie może sobie pozwolić na takie straty finansowe i sportowe. Jeśli euforia wokół Xaviego ma trwać, jego zespół musi dziś wygrać. Będzie to jednak ekstremalnie trudne.



W debiucie Xaviego Katalończycy pokonali w derbach Espanyol 1-0. Po golu z karnego (Depay). W końcówce goście mieli kilka znakomitych okazji na wyrównanie, które zaprzepaścili. Szczęście dopisało nowemu trenerowi Barcelony. Wszyscy uświadomili sobie jednak, że potrzeba czasu, by Xavi rozwiązał problemy zespołu. W tym sezonie Barcelona straciła 15 goli w Primera Division i 6 w Lidze Mistrzów. Zdobyła w sumie 22. Tak zawstydzającego bilansu bramkowego klub z Camp Nou nie miał od wielu lat.

Barcelona - Benfica. Gdzie oglądać mecz?

Transmisja meczu Barcelona - Benfica w 4. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów dziś od godziny 21 w Polsat Sport Premium 2 na na Polsat Box Go.



Dariusz Wołowski





Zdjęcie Xavi / Etsuo Hara / Contributor / Getty Images

