FIFA pominęła Marciniaka, ale co zrobiła UEFA. Jest komunikat. Ważny wyjazd do Francji
Szymon Marciniak ostatnie tygodnie spędził na piłkarskich mistrzostwach świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Polak poprowadził tam zaledwie dwa spotkania, choć miał nadzieję na zdecydowanie więcej. Dużo się mówiło m.in. o tym, że miałby poprowadzić drugi raz finał. To się nie wydarzyło. Teraz UEFA podjęła decyzję ws. polskiego arbitra.
Szymon Marciniak to zdecydowanie najlepszy polski sędzia w historii. W 2022 roku poprowadził finał piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Wiele się mówiło, że Polak może dostąpić tego zaszczytu po raz drugi i poprowadzić ostatnie spotkanie mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie. FIFA zdecydowała jednak inaczej, a polski arbiter sędziował za oceanem zaledwie dwa spotkania fazy grupowej (Argentyna - Algieria, Iran - Egipt).
- Oczywiście, jest pewien niedosyt. Każdy z nas jest sportowcem, ale tak się ułożyły półfinały, i zespoły, z którymi niezbyt mogliśmy być połączeni, z racji tego, że cztery lata temu pamiętamy, jaki był finał mistrzostw świata - przyznał wprost po turnieju w swoich mediach społecznościowych.
UEFA wyznaczyła Szymona Marciniaka. Polak poprowadzi mecz el. Ligi Mistrzów
Marciniak na razie nie ma zamiaru kończyć sędziowskiej kariery, co wiele osób przewidywało. Tym bardziej, że jest bardzo ceniony przez UEFA. W środę zapadły ostatecznie rozstrzygnięcia dotyczące par 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Europejska federacja postanowiła wyznaczyć Polaka jako głównego sędziego rewanżowego spotkania pomiędzy Olympique Lyon, a Spartą Praga.
Na liniach pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Wojciech Myć. Tak więc przed polskim sędzią wyjazd do Francji. Spotkanie w Lyonie zaplanowano na wtorek (11 sierpnia), godz. 21:00.