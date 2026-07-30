Szymon Marciniak to zdecydowanie najlepszy polski sędzia w historii. W 2022 roku poprowadził finał piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Wiele się mówiło, że Polak może dostąpić tego zaszczytu po raz drugi i poprowadzić ostatnie spotkanie mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie. FIFA zdecydowała jednak inaczej, a polski arbiter sędziował za oceanem zaledwie dwa spotkania fazy grupowej (Argentyna - Algieria, Iran - Egipt).

- Oczywiście, jest pewien niedosyt. Każdy z nas jest sportowcem, ale tak się ułożyły półfinały, i zespoły, z którymi niezbyt mogliśmy być połączeni, z racji tego, że cztery lata temu pamiętamy, jaki był finał mistrzostw świata - przyznał wprost po turnieju w swoich mediach społecznościowych.

UEFA wyznaczyła Szymona Marciniaka. Polak poprowadzi mecz el. Ligi Mistrzów

Marciniak na razie nie ma zamiaru kończyć sędziowskiej kariery, co wiele osób przewidywało. Tym bardziej, że jest bardzo ceniony przez UEFA. W środę zapadły ostatecznie rozstrzygnięcia dotyczące par 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Europejska federacja postanowiła wyznaczyć Polaka jako głównego sędziego rewanżowego spotkania pomiędzy Olympique Lyon, a Spartą Praga.

Na liniach pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Wojciech Myć. Tak więc przed polskim sędzią wyjazd do Francji. Spotkanie w Lyonie zaplanowano na wtorek (11 sierpnia), godz. 21:00.

Szymon Marciniak AFP

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak JUAN MABROMATA AFP





Liga Narodów. Włochy - USA. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport