Festiwal nieskuteczności uszedł na sucho. Najniższy wymiar kary we Włoszech

Chwilę później znowu dał o sobie znać Dumfries. Także nie trafił w bramkę, ale był już znacznie bliższy. Do przerwy nie padł żaden gol, choć zawodnicy obu drużyn oddali łącznie dziewięć strzałów. Inter przeprowadził 20 ataków, a Benfica 23. Złą wieścią dla przyjezdnych z Lizbony była kontuzja prawego defensora Alexandra Baha, którego na murawie zastąpił Tomas Araujo.

Druga odsłona rywalizacji zaczęła się od całkowitej dominacji zespołu z Mediolanu. W 55. i 61. minucie Lautaro Martinez obił odpowiednio w poprzeczkę i słupek. W kolejnej akcji precyzyjniejszy był Marcus Thuram. Nicolo Barella świetną prostopadłą piłką uruchomił Dumfriesa. Wahadłowy wycofał futbolówkę, notując asystę do Francuza.

Portugalska ekipa potrzebowała przebudzenia, impulsu z ławki rezerwowych. Ten element chciał zapewnić Arthur Cabral, który w 83. minucie (kilkadziesiąt sekund po wejściu) znalazł się w niezłej pozycji, ale uderzył w tylną siatkę bramki Interu. To był jednak wyjątek od reguły - to piłkarze Simone Inzaghiego dalej dyktowali warunki. Kolejnej okazji nie wykorzystał Lautaro, który zakończył mecz z siedmioma strzałami. Żaden z nich nie wylądował w siatce, ale trafienie Thurama okazało się kluczowe do zdobycia trzech punktów.