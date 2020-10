Piłkarze Dynama Kijów nie zdołali utrzymać dwubramkowego prowadzenia i zremisowali 2-2 w starciu z Ferencvarosem. Całe spotkanie dla ekipy gości rozegrał Tomasz Kędziora

Spotkanie rozpoczęło się o wiele lepiej dla Dynama Kijów, które jako pierwsze wyszło na prowadzenie. W 27. minucie Tomasz Kędziora w efektowny sposób zagrał do Illii Zabarnyiego, a ten spróbował oddać strzał. Pędząca piłka trafiła w rękę Ihora Kharatina i sędzia wskazał na "jedenastkę". Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Wiktor Cyhankow i dopełnił formalności.



Reprezentant Polski rozpoczął również kolejną akcję bramkową swojej drużyny i zagrał do Witalijego Bujalskiego, który popędził prawą flanką i bardzo dobrze wrzucił piłkę w pole karne. Nabiegł na nią Carlos de Pena i wepchnął futbolówkę do bramki.



Druga część gry należała natomiast go gospodarzy. W 59. minucie meczu Tokmac Nguen otrzymał podanie z bocznej strefy boiska, odwrócił się i zdobył pierwsze gola w tym meczu dla węgierskiej ekipy. Kilkanaście minut później Dynamo osłabił dodatkowo Serhij Sydorczuk, który opuścił boisko po zobaczeniu drugiej żółtej kartki.



Ferencvaros doprowadził do wyrównania w samej końcówce spotkania. Aissa Laidouni otrzymał piłkę po sprytnym rozegraniu rzutu wolnego i podał ją w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Franck Boli i umieścił ją w siatce.



Grupa G - wyniki, tabela, terminarz



Liga Mistrzów

2020-10-28 21:00 | Stadion: Groupama Aréna | Arbiter: Ivan Kružliak Ferencváros Budapeszt Dynamo Kijów 2 2 DO PRZERWY 0-2 T. Nguen 59' F. Boli 90' V. Tsygankov 28' C. de Pena 41'

2 2 Ferencváros Budapeszt Dynamo Kijów Dibusz Lovrencsics Blažič Kovačević Heister Sigér Zubkov Chol Somália Kharatin Isael Boyko Kędziora Zabarnyi Popov Karavaev Sydorchuk Tsygankov de Pena Shaparenko Buyalskyi Supryaha SKŁADY Ferencváros Budapeszt Dynamo Kijów Dénes Dibusz Denis Bojko 86′ 86′ Gergo Lovrencsics Tomasz Kędziora Miha Blažič Illia Zabarnyi 86′ 86′ Adnan Kovaczević Denys Popov 21′ 21′ Marcel Heister Ołeksandr Karawajew 73′ 73′ Dávid Miklós Sigér 52′ 52′ 86′ 86′ Serhiej Sydorczuk Oleksandr Zubkov 28′ (k.) 28′ (k.) 90′ 90′ Viktor Tsygankov 59′ 59′ 72′ 72′ Tokmac Chol Nguen 41′ 41′ Carlos María de Pena Bonino 12′ 12′ Wergiton do Rosário Calmon 89′ 89′ Mykola Shaparenko 26′ 26′ 65′ 65′ Ihor Kharatin 76′ 76′ 82′ 82′ Vitalii Buyalskyi 73′ 73′ Isael da Silva Barbosa 90′ 90′ Vladyslav Supryaha REZERWOWI Márton Bánki Ruslan Neshcheret Adam Bogdan 89′ 89′ Tudor Cristian Băluţă 86′ 86′ Endre Botka Artem Shabanov 86′ 86′ Lasza Dwali Oleksandr Syrota Abraham Akwasi Frimpong Oleksandr Andrievskyi 65′ 65′ 71′ 71′ Aïssa Bilal Laïdouni Mikkel Duelund 73′ 73′ Robert Mak 82′ 82′ Denis Harmasz Roko Baturina Bohdan Lednev 73′ 73′ 90′ 90′ Bi Sylvestre Franck Fortune Boli Volodymyr Shepelev Heorhii Tsitaishvili 90′ 90′ Benjamin Verbič 90′ 90′ Gerson Leal Rodrigues Gouveia

STATYSTYKI Ferencváros Budapeszt Dynamo Kijów 2 2 Posiadanie piłki 50,1% 49,9% Strzały 14 6 Strzały na bramkę 6 5 Rzuty rożne 5 3 Faule 14 11

