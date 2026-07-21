Fenerbahce - Górnik Zabrze w el. Ligi Mistrzów. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Fenerbahce Stambuł - Górnik Zabrze w ramach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj 21 lipca o godzinie 20:00 na stadionie w Stambule. Transmisję na żywo tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Super Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Fenerbahce Stambuł - Górnik Zabrze w eliminacjach Ligi Mistrzów

Górnik Zabrze nieudanie wszedł w sezon 2026/2027, przegrywając mecz o Superpuchar Polski z Lechem Poznań. W przedsezonowych sparingach wypadł jednak nieźle. Odbył aż pięć gier kontrolnych, z których trzy wygrał i jedną zremisował. Przegrał raz 1:2, ale z nie byle jakim rywalem, bo RB Salzburg.

Drużyna latem przeszła sporą przebudowę, którą opuściły dwa ważne ogniwa, czyli Lukas Ambros (Anderlecht Bruksela) oraz Patrik Hellebrand (Korona Kielce), a karierę zakończył Lukas Podolski, który w maju został większościowym właścicielem klubu. Do zespołu dołączyli za to m.in. Erik Prekop za 1 mln euro, Bruno Durdov za 900 tys. euro czy Ondrej Zmrzly za 500 tys. euro. Ponadto ciekawie wyglądają także darmowe transfery Kacpra Urbańskiego (Legia Warszawa) i Petera Federico (Getafe). Teraz po ośmiu latach Zabrzanie po raz kolejny stoją przed szansą wywalczenia sobie prawa do gry w fazie grupowej europejskich pucharów. Oby tym razem ją wykorzystali.

Górnik rozpoczyna "walkę o Europę" od II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Jego rywalem będzie Fenerbahce Stambuł, czyli zespół, który od lat regularnie gra w fazie grupowej europejskich pucharów. W zeszłym sezonie piłkarze znad Bosforu dotarli do 1/16 finału Ligi Europy. Drużynę latem już po raz czwarty w karierze przejął Ismail Kartal, a poza tym dokonano kilku dużych wzmocnień. Sprowadzono m.in. Masona Greenwooda za 39 mln euro, Sidikiego Cherifa za 19 mln, Vedata Muriqiego za 15,5 mln czy Nathana Ake za ponad osiem, co tylko pokazuje, jakie ambicje ma Fenerbahce.

Turcy przed sezonem rozegrali trzy sparingi i wypadli w nich fenomenalnie. Najpierw pokonali 5:0 Admirę, następnie 4:0 Pogoń Szczecin, a na koniec LASK 2:1. Nie ulega wątpliwości, że Górnikowi będzie dziś piekielnie trudno o sprawienie niespodzianki. Kluczowe będzie przede wszystkim uzyskanie takiego rezultatu, który pozwoli w rewanżu przynajmniej powalczyć o awans.

Fenerbahce - Górnik Zabrze. El. Ligi Mistrzów. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Fenerbahce Stambuł - Górnik Zabrze w ramach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj 21 lipca o godzinie 20:00 na stadionie w Stambule. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Super Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box G

Kacper Urbański i Maksym Chłań w barwach Górnika Zabrze Pawe³ Jaskó³ka PAP

Piłkarze Fenerbahce podczas przygotowań do sezonu 2026/2027 AGIT ERDI ULUKAYA AFP





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