Pierwsze dwa, wtorkowe spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów zapowiadały się smakowicie. Chelsea FC, po tym, jak w pierwszym starciu między tymi ekipami rozbiła Malmoe FF 4-0 liczyła na pewny triumf i cenne trzy punkty, znacząco przybliżające do awansu. Ten mogła sobie z kolei zapewnić drużyna FC Salzburg, gdyby pokonała swojego rywala, ekipę VfL Wolfsburg.

Liga Mistrzów

2021-11-02 18:45 | Stadion: Eleda Stadion | Widzów: 19551 | Arbiter: Felix Brych Malmö FF Chelsea Londyn 0 1 DO PRZERWY 0-0 H. Ziyech 56'

Malmoe, które w trzech dotychczasowych meczach nie strzeliło nawet gola, koncentrowało się na defensywie. W pierwszej części gry huraganowe ataki sunęły na bramkę szwedzkiej drużyny jeden za drugim, ale na stuprocentowe okazje strzeleckie "The Blues" się to nie przekładało.



Angielski zespół w końcu zdołał jednak objąć prowadzenie. Dokonał tego w 56. minucie. Hakim Ziyech otrzymał płaskie podanie z prawej strony boiska, obrońca Malmoe minimalnie spóźnił się ze wślizgiem, a Marokańczyk dopełnił formalności, pakujac piłkę do siatki obok bezradnego bramkarza. Jak miało się okazać, to trafienie ustaliło jednocześnie wynik starcia.

Chelsea po czterech spotkaniach ma na koncie dziewięć punktów i jest bliska przepustki do 1/8 finału. Malmoe - wciąż zerowy dorobek i bilans bramek 0-12.



Efektowne otwarcie w Wolfsburgu

Liga Mistrzów

2021-11-02 18:45 | Stadion: VOLKSWAGEN ARENA | Widzów: 16112 | Arbiter: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias VfL Wolfsburg FC Salzburg 2 1 DO PRZERWY 1-1 R. Baku 3' L. Nmecha 60' M. Wöber 30'

Bardzo efektownie rozpoczęło się za to równolegle rozgrywane spotkanie w Wolfsburgu. Już w 5. minucie Bote Baku otrzymał podanie na piąty metr i pewnie uderzył, dając "Wilkom" prowadzenie. Austriacka ekipa długo szukała odpowiedzi na ten cios, a znalazła ją w 29. minucie: Maximilian Woeber kapitalnie uderzył z rzutu wolnego, doprowadzając do remisu. Rezultat ten utrzymał się do końca pierwszej połowy.



Po zmianie stron kolejne słowo należało do gospodarzy. W 60. minucie trafił dla nich Lukas Nmecha, który otrzymał podanie za linię obrony, dobrze przyjął piłkę i mimo asysty rywala oraz dość ostrego kąta zdołał pokonać bramkarza efektownym uderzeniem. Ostatecznie więcej goli już w tym spotkaniu nie padło.



Salzburg pozostaje liderem grupy G, ale jego przewaga nad Wolfsburgiem zmalała do dwóch "oczek".



TC