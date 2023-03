Po skromnym zwycięstwie 1:0 na Estadio Giuseppe Meazza, Inter Mediolan przyjeżdża do Porto z nadzieją na obronę wypracowanej zaliczki i awans do ćwierćfinału tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, podobnie jak tydzień temu zrobił to jego lokalny rywal AC Milan. Podopieczni Sergio Conceição muszą za to znaleźć sposób na odrobienie strat. Oto składy na jakie zdecydowali się szkoleniowcy obu zespołów.