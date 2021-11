Liga Mistrzów: sprawdź komplet wyników



Xavi Hernandez kolejny raz wyraźnie pokazał, że zamierza budować zespół na nowym pokoleniu wychowanków. Od pierwszej minuty spotkanie rozpoczęło trzech młodziutkich zawodników - 17-letni Gavi, 18-letni Yusuf Demir i 19-letni Nico Gonzalez.



Powrót legendarnego piłkarza na Camp Nou w roli szkoleniowca sprawił, że trybuny wyraźnie się ożywiły. Być może poniosły Memphisa Depaya, który w 17. minucie chciał niezwykle widowiskowo wypracować bramkę koledze. Kiwał jednak nieco za długo, zwlekał z podaniem, a na końcu sędzia i tak odgwizdał spalonego.



Po pół godzinie do ataku ruszyła Benfica i dwoma kolejnymi kornerami stworzyła ogromne zagrożenie. Najpierw mocno głową uderzył Roman Jaremczuk i gdyby nie trafił prosto w Marca-Andre ter Stegena, Benfica wyszłaby na prowadzenie.



Goście cieszyli się z gola minutę później, lecz nieco za wcześniej. Nicolas Otamendi uderzył co prawda idealnie - w dolną część poprzeczki, po czym piłka wpadła do bramki, ale gol nie mógł zostać uznany. Wcześniej, po dośrodkowaniu z narożnika boiska, futbolówka opuściła plac gry.



Przed końcem pierwszej połowy raz jeszcze odgryzła się Barca. Swój talent pokazał Demir, oddając techniczny strzał z narożnika pola karnego. Zabrakło mu centymetrów - piłka obiła poprzeczkę.

Druga część długimi momentami przypominała bicie głową w mur piłkarzy Barcelony. I to niemal dosłownie, gdy wydawało się, że właśnie strzałem głową Frenkie De Jong da prowadzenie swojej drużynie. Wyszedł w powietrze idealnie, ale kapitalną paradą popisał się bramkarz Benfiki.



Sześć minut przed końcem meczu Camp Nou wreszcie eksplodowało. Po centrze z głębi pola mocnym uderzeniem piłkę do bramki skierował Ronald Araujo i efektownym ślizgiem na kolanach celebrował bramkę. Gdy jednak spojrzał na sędziego liniowego - chwycił się za głowę. Spalony! Gol został anulowany.



W ostatniej minucie doliczonego czasu gry szalę wygranej na korzyść Portugalczyków powinien przechylić Haris Seferović. Napastnik Benfiki minął bramkarza i miał przed sobą pustą bramkę, ale... strzelił obok niej!



Bezbramkowy remis jest wynikiem, który sprawia, że obie drużyny mają szanse na awans do kolejnej rundy. Barcelona ma dwa punkty przewagi nad Benficą, ale w ostatniej kolejce gra z Bayernem Monachium. Jeśli przegra, a Benfica pokona Dynamo Kijów, w następnej rundzie zagrają Portugalczycy.

FC Barcelona - SL Benfica 0-0