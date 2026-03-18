FC Barcelona - Newcastle. Gdzie oglądać na żywo w TV? [LIGA MISTRZÓW]
FC Barcelona rozegra dzisiaj rewanż z Newcastle w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem, dlatego sprawa awansu wciąż jest otwarta. Mimo to zespół Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego jest faworytem. O której godzinie gra Barcelona dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz FC Barcelona - Newcastle? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz FC Barcelona - Newcastle w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Ekstra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
FC Barcelona i Newcastle zagrały ze sobą w zeszłym tygodniu na St. James Park w Newcastle. Wówczas po golach Lamine Yamala i Harveya Barnesa padł remis 1:1, ale "Blaugrana" doprowadziła do wyrównania rzutem na taśmę.
W weekend oba zespoły rozegrały mecze ligowe. "Barca" w ramach 28. kolejki La Liga rozbiła Sevillę 5:2, a fantastyczny występ zanotował Raphinha, który ustrzelił hattricka. Z kolei "Sroki" w 30. kolejce Premier League pokonały Chelsea 1:0 po golu fenomenalnego w tym sezonie Anthony'ego Gordona.
W pierwszym spotkaniu Barcelony i Newcastle jeszcze w fazie grupowej Ligi Mistrzów "Duma Katalonii" zwyciężyła 2:1. Ten wynik, a także rezultat z pierwszego starcia 1/8 finału pokazują, jak wyrównana jest rywalizacja między tymi zespołami. Faworytem do awansu jest rzecz jasna "Barca", ale "Sroki" są zdolne do tego, by sprawić niespodziankę.
