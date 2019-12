Lionel Messi nie zagra z Interem Mediolan w szóstej kolejce Ligi Mistrzów. - To nasz najważniejszy piłkarz, ale cel się nie zmienia, chcemy wygrać - powiedział Ernesto Valverde, trener Barcelony.

Mistrzowie Hiszpanii są już pewni awansu do fazy pucharowej z grupy F.

- Messi potrzebuje odpoczynku. Jesteśmy po serii meczów, a przed sobą mamy kolejne do rozegrania, dlatego zostawiłem go w domu. To nasz najważniejszy piłkarz, ale i bez niego cel się nie zmienia, chcemy wygrać z Interem. Wiemy, co jego obecność oznacza dla przeciwników, ale w zeszłym sezonie nie grał w obu meczach przeciwko mediolańczykom, jednak prezentowaliśmy wysoki poziom - dodał.

Valverde nie zabrał do Mediolanu nie tylko Messiego, ale i Sergia Roberto, a także kontuzjowanych: Ousmane Dembele, Jordiego Alby, Nelsona Semedo i Gerarda Pique.

Argentyńczyk w sobotę pobił kolejny rekord Primera Division, odnotowując 35. hat-tricka w wygranym meczu z Mallorcą 5-2.

Barcelona jest już pewna awans do fazy pucharowej, natomiast Inter musi o niego walczyć. Podopieczni Antonia Contego muszą we wtorek osiągnąć taki sam lub lepszy wynik niż Borussia Dortmund. Obie drużyny mają po siedem punktów, ale Włosi byli lepsi w dwumeczu.



