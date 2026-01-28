FC Barcelona - FC Kopenhaga. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz FC Barcelona - FC Kopenhaga w ramach 8. kolejki Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Ekstra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa z tego spotkania oraz wyniki w Interii Sport.

Zapraszamy również do śledzenia multiligi Ligi Mistrzów w formie relacji tekstowej na naszej stronie od godziny 21:00.

FC Barcelona – Real Oviedo 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

FC Barcelona po wpadce ligowej z Realem Sociedad wróciła na zwycięską ścieżkę. W kolejnych meczach pokonała 4:2 Slavię Praga oraz 3:0 Real Oviedo. Dzisiaj "Duma Katalonii" w ostatnim spotkaniu fazy ligowej LM zmierzy się z FC Kopenhaga.

Ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego wciąż nie jest pewna bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Aby nie oglądać się na rywali, Barcelona najlepiej powinna wygrać z Duńczykami, którzy z kolei walczą o pozostanie w rozgrywkach.

Piłkarze z Kopenhagi w dotychczasowych siedmiu występach zgromadzili osiem punktów na 21 możliwych i mają tyle samo punktów, co drużyny z miejsc 22-24, które dają prawo do gry w play-offach. Duńczycy przez bilans bramkowy plasują się jednak dopiero na 26. pozycji.

Dla obu zespołów będzie to pierwsza potyczka od 2010 roku. Wówczas "Barca" i Kopenhaga rywalizowały w jednej grupie Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu u siebie Katalończycy zwyciężyli 2:0, natomiast w rewanżu padł remis 1:1.

Robert Lewandowski powstrzymywany nieprzepisowo przez Davida Carmo ALEJANDRO GARCIA PAP

Piłkarze FC Barcelona na Camp Nou IMAGO/Joan Gosa East News