FC Barcelona - FC Kopenhaga. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
FC Barcelona zagra z FC Kopenhaga w 8. kolejce Ligi Mistrzów. Stawką rywalizacji drużyny Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego z duńskim zespołem jest bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek. O której godzinie gra Barcelona w Lidze Mistrzów dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz FC Barcelona - FC Kopenhaga? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz FC Barcelona - FC Kopenhaga w ramach 8. kolejki Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Ekstra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa z tego spotkania oraz wyniki w Interii Sport.
Zapraszamy również do śledzenia multiligi Ligi Mistrzów w formie relacji tekstowej na naszej stronie od godziny 21:00.
FC Barcelona po wpadce ligowej z Realem Sociedad wróciła na zwycięską ścieżkę. W kolejnych meczach pokonała 4:2 Slavię Praga oraz 3:0 Real Oviedo. Dzisiaj "Duma Katalonii" w ostatnim spotkaniu fazy ligowej LM zmierzy się z FC Kopenhaga.
Ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego wciąż nie jest pewna bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Aby nie oglądać się na rywali, Barcelona najlepiej powinna wygrać z Duńczykami, którzy z kolei walczą o pozostanie w rozgrywkach.
Piłkarze z Kopenhagi w dotychczasowych siedmiu występach zgromadzili osiem punktów na 21 możliwych i mają tyle samo punktów, co drużyny z miejsc 22-24, które dają prawo do gry w play-offach. Duńczycy przez bilans bramkowy plasują się jednak dopiero na 26. pozycji.
Dla obu zespołów będzie to pierwsza potyczka od 2010 roku. Wówczas "Barca" i Kopenhaga rywalizowały w jednej grupie Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu u siebie Katalończycy zwyciężyli 2:0, natomiast w rewanżu padł remis 1:1.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Ekstra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.
