Robert Lewandowski bardzo udanie rozpoczął nową edycję Ligi Mistrzów. Jego Bayern Monachium wygrał z Barceloną aż 3-0, a Polak zdobył dwie bramki.

Po takim popisie decyzja nie mogła być inna - to Lewandowski został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania z Barceloną. O nagrodzie poinformowała oficjalna strona UEFA.



Robert Lewandowski graczem meczu z Barceloną

Dla Lewandowskiego był to już 18. kolejny mecz dla Bayernu ze zdobytą przynajmniej jedną bramką. Choć ciężko w to uwierzyć, po raz ostatni nie trafił do bramki ponad pół roku temu - 12 lutego w meczu Klubowych Mistrzostw Świata.



Polski napastnik umocnił się też na trzeciej pozycji w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów wszech czasów. Snajper Bayernu Monachium ma już na koncie 75 bramek w tych rozgrywkach.

Zdjęcie Robert Lewandowski wybrany graczem meczu w starciu z Barceloną / ALEJANDRO GARCIA / PAP/EPA

