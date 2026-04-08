FC Barcelona - Atletico Madryt. O której i gdzie obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Ekstra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. O której godzinie i gdzie obejrzeć dzisiaj?

To będzie już piąty mecz pomiędzy Atletico i Barceloną w tym sezonie. Trzy z nich wygrała "Blaugrana", choć jedno z tych zwycięstw okazało się nieistotne. Wszystko dlatego, że w pierwszym meczu półfinału Pucharu Króla "Atleti" triumfowało aż 4:0. W rewanżu "Barca" pokonała ekipę z Madrytu 0:3, tak więc nie zdołała odrobić straty i odpadła z rozgrywek. Z kolei w spotkaniu ligowym na początku grudnia piłkarze Hansiego Flicka wygrali 3:1.

W minioną sobotę oba zespoły spotkały się w rundzie rewenżowej La Liga. Tym razem mecz odbył się na Metropolitano i rewanż za odpadnięcie z krajowego pucharu wzięła ekipa ze stolicy Katalonii. "Blaugrana" zwyciężyła 2:1, a decydującą bramkę zdobył Robert Lewandowski, który przełamał niemoc z Atletico w tym sezonie.

Obie drużyny na poziomie 1/8 finału LM zmierzyły się z angielskimi zespołami. Barcelona w rewanżu rozbiła Newcastle aż 7:2, z kolei Atletico przegrało 2:3 z Tottenhamem, ale trzybramkowa zalicza z pierwszego spotkania zapewniła mu awans. "Barca" w meczach z "Atleti" w bieżącym sezonie prowadzi 4:1 i jest faworytem dzisiejszego, zwłaszcza że przed własną publicznością w oby występach pokazała wyraźną przewagę nad ekipą z Madrytu. Wydaje się, że zespół Diego Simeone ma większe szanse na własnym terenie, by coś ugrać.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona podczas starcia z piłkarzami Atletico Madryt Urbanandsport AFP

