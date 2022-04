Faworyt do wygrania Ligi Mistrzów z dwubramkową zaliczką

"The Reds" od początku spotkania osiągnęli przewagę. Sygnałem ostrzegawczym dla Benfiki były akcje, kiedy strzelali Mohamed Salah i Sadio Mane. Te sytuacje nie zakończyły się golami, ale goście objęli prowadzenie w 17. minucie. Andrew Robertson dośrodkował z rzutu rożnego, a Ibrahima Konate celnie przymierzył głową z siedmiu metrów.

Liverpool poszedł za ciosem i w 34. minucie zrobiło się już 2-0. Adel Taarabt stracił piłkę na środku boiska, Trent Alexander-Arnold dośrodkował w pole karne, gdzie Luis Diaz zgrał głową do Mane, a ten posłał piłkę do siatki.

W końcówce pierwszej połowy "The Reds" mieli szansę na kolejną bramkę, ale Salah przegrał pojedynek sam na sam z Odysseasem Vlachodimosem po świetnym podaniu Alexandra-Arnolda.

Na początku drugiej połowy do głosu doszli nie mający nic do stracenia piłkarze Benfiki, którzy w 49. minucie strzelili kontaktowego gola. Z prawej strony dośrodkował Rafa Silva, niespodziewany błąd popełnił Konate, który nie trafił w piłkę, a ta dotarła do Darwina Nuneza. Najlepszy strzelec "Orłów" przymierzył przy drugim słupku.

Liga Mistrzów. Benfica - Liverpool: Klopp dokonuje potrójnej zmiany

Po godzinie gry powinien być remis. Z lewej strony dośrodkował Goncalo Ramos, a Everton uderzył z linii pola karnego, jednak Alisson Becker wyłapał piłkę.

Chwilę później Juergen Klopp, szkoleniowiec Liverpoolu, dokonał potrójnej zmiany. Z murawy zeszli m.in. Salah i Mane, a ich miejsce zajęli Diogo Jota i Roberto Firmino.

Po tej roszadzie gra się wyrównała. Goście znowu częściej byli przy piłce. W 81. minucie z prawej strony dośrodkował inny rezerwowy Jordan Henderson, ale Diaz źle trafił w piłkę i ta przeszła obok słupka.

Po chwili kibice "The Reds" mogli zadrżeć, gdy Becker poza polem karnym "kiwał" Ramosa, ale bramkarz Liverpoolu zrobił to z iście brazylijską techniką.

Wynik spotkania został ustalony w 87. minucie. Naby Keita zagrał prostopadłą piłkę do Diaza, który minął wychodzącego z bramki Vlachodimosa i następnie kopnął do siatki.

Liga Mistrzów. Kiedy rewanż Liverpool - Benfica?

Goście wyjeżdżają więc z Estadio da Luz z dwubramkową zaliczką. Rewanżowe spotkanie odbędzie się 13 kwietnia na Anfield Road.

