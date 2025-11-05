Fatalny błąd Szczęsnego, aż trudno uwierzyć. Sędzia go "uratował" [WIDEO]

Club Brugge i FC Barcelona dostarczyły w środowy wieczór spotkanie z największą liczbą goli spośród wszystkich potyczek w ramach Ligi Mistrzów rozgrywanych 5 listopada - a było ich aż sześć.

Strzelanie rozpoczęło się już w 6. minucie po trafieniu Nicolo Tresoldiego, a potem nastąpiła "wymiana ciosów" aż do stanu 3:3. Gdy wydawało się, że rezultat jest już w zasadzie ustalony, w samej końcówce potyczki doszło do sytuacji, która zmroziła krew w żyłach kibiców "Barcy".

Wielki błąd Wojciecha Szczęsnego. Fortuna uśmiechnęła się do Polaka w ostatniej chwili

W 90. minucie Alejandro Balde postanowił wycofać piłkę do Wojciecha Szczęsnego, a ten nie przyjął dokładnie podania - futbolówka lekko mu odskoczyła, co postanowił wykorzystać Romeo Vermant:

Belg po zdecydowanym wślizgu zdołał trafić do siatki, a trybuny wręcz eksplodowały od emocji. Do Szczęsnego, nomen omen, uśmiechnęło się jednak szczęście - sędzia po konsultacji z VAR-em uznał, że Vermant w całej tej akcji faulował i bramka została anulowana. Skończyło się na remisie.

Kolejne wielkie wyzwanie Barcelony w Lidze Mistrzów. Przed "Blaugraną" potyczka z Chelsea

Mimo wszystko nie można powiedzieć, by dla Hansiego Flicka i jego podopiecznych był to satysfakcjonujący wynik. Szansę na powrót na zwycięską drogę w Champions League będą oni mieli dokładnie 25 listopada, będą jednak mieć wówczas za rywala nie byle kogo, bo londyńską Chelsea.

Wcześniej jednak Roberta Lewandowskiego, "Szczenę" i spółkę czekać będą dwie potyczki ligowe - z Celtą Vigo oraz Athletikiem Bilbao. Dojdzie do nich konkretnie 9 oraz 22 listopada.

