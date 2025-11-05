Fatalny błąd Szczęsnego, aż trudno uwierzyć. Sędzia go "uratował" [WIDEO]
Jeśli ktoś sądził, że w środowy wieczór FC Barcelona rozbije na wyjeździe Club Brugge w Lidze Mistrzów to... srodze się pomylił, bowiem gospodarze skutecznie postawili się "Blaugranie", a na sam koniec potyczki zdobyli nawet gola na 4:3 po fatalnym błędzie Wojciecha Szczęsnego. Polaka przed swoistą kompromitacją ocaliła decyzja sędziego, który uznał, że "Tek" został w trakcie tej sytuacji faulowany.
Club Brugge i FC Barcelona dostarczyły w środowy wieczór spotkanie z największą liczbą goli spośród wszystkich potyczek w ramach Ligi Mistrzów rozgrywanych 5 listopada - a było ich aż sześć.
Strzelanie rozpoczęło się już w 6. minucie po trafieniu Nicolo Tresoldiego, a potem nastąpiła "wymiana ciosów" aż do stanu 3:3. Gdy wydawało się, że rezultat jest już w zasadzie ustalony, w samej końcówce potyczki doszło do sytuacji, która zmroziła krew w żyłach kibiców "Barcy".
Wielki błąd Wojciecha Szczęsnego. Fortuna uśmiechnęła się do Polaka w ostatniej chwili
W 90. minucie Alejandro Balde postanowił wycofać piłkę do Wojciecha Szczęsnego, a ten nie przyjął dokładnie podania - futbolówka lekko mu odskoczyła, co postanowił wykorzystać Romeo Vermant:
Belg po zdecydowanym wślizgu zdołał trafić do siatki, a trybuny wręcz eksplodowały od emocji. Do Szczęsnego, nomen omen, uśmiechnęło się jednak szczęście - sędzia po konsultacji z VAR-em uznał, że Vermant w całej tej akcji faulował i bramka została anulowana. Skończyło się na remisie.
Kolejne wielkie wyzwanie Barcelony w Lidze Mistrzów. Przed "Blaugraną" potyczka z Chelsea
Mimo wszystko nie można powiedzieć, by dla Hansiego Flicka i jego podopiecznych był to satysfakcjonujący wynik. Szansę na powrót na zwycięską drogę w Champions League będą oni mieli dokładnie 25 listopada, będą jednak mieć wówczas za rywala nie byle kogo, bo londyńską Chelsea.
Wcześniej jednak Roberta Lewandowskiego, "Szczenę" i spółkę czekać będą dwie potyczki ligowe - z Celtą Vigo oraz Athletikiem Bilbao. Dojdzie do nich konkretnie 9 oraz 22 listopada.