Fatalny błąd reprezentanta Polski. To już był koniec, aż trudno uwierzyć

Trzykrotny reprezentant Polski Kamil Piątkowski z pewnością nie będzie miło wspominał środowego starcia Sparta Praga - Red Bull Salzburg w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów - jego "Byki" nie tylko bowiem przegrały wyraźnie, bo aż 0:3, ale do tego popełnił on niezwykle poważny błąd, który doprowadził klub z Austrii do utraty ostatniej z bramek. Rywalom RBS zapewne trudno było nawet uwierzyć, jaki "prezent" otrzymali...