Fatalny błąd Edersona, co on zrobił? Klub Grabary w mig ukarał City [WIDEO]

Do zdarzenia doszło w 34. minucie - wówczas to Ederson, próbując oddalić zagrożenie o swojej bramki, wykopał niedokładnie futbolówkę... wprost do Mohameda Elyounoussiego. Norweg został jeszcze przyblokowany, ale piłka trafiła zaraz potem do Magnusa Mattssona. Ten przepięknym strzałem zza pola karnego pokonał brazylijskiego golkipera, który szybko pożałował wcześniejszej, pochopnej decyzji.