Fatalne wieści dla Wisły Kraków. Finał Ligi Mistrzów pogorszył jej sytuację

Choć może wydawać się to dziwne, wynik sobotniego finału Ligi Mistrzów miał wpływ na początek przyszłego sezonu Wisły Kraków. Gdyby na Wembley triumfowała Borussia Dortmund, "Biała Gwiazda" miałaby nieco ułatwione zadanie w walce o Ligę Europy. Na legendarnym londyńskim obiekcie górą był jednak Real Madryt dzięki trafieniom Daniego Carvajala i Viniciusa. Co to dokładnie oznacza dla krakowskiego zespołu?