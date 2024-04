Fatalne wieści dla Realu przed meczem. Kibice mogą być pełni obaw

Mecz na Santiago Bernabeu bez wątpienia był jednym z lepszych z ćwierćfinałów w historii Ligi Mistrzów. Nie dość, że dochodziło do zwrotów akcji, bo goście dwukrotnie tracili prowadzenie, to padło aż sześć bramek i większość z nich była nieprzeciętnej urody. Real Madryt jedzie do Manchesteru w dosyć trudnej sytuacji, ponieważ "Obywatele" nie przegrali na własnym stadionie w LM od sześciu lat, a "Królewscy" nie wygrali z nimi żadnego z pięciu spotkań. Powodów do zmartwień fani hiszpańskiego zespołu mają jednak więcej.

