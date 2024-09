Fatalne wieści dla Mbappe i spółki. Cios padł tuż przed Ligą Mistrzów

Real Madryt nie zaliczył z pewnością wymarzonego wejścia w kampanię 2024/2025 w Primera Division - podopieczni Carlo Ancelottiego w pierwszej kolejce ledwie zremisowali 1:1 z Mallorcą i choć potem ograli wyraźnie Real Valladolid (3:0), to później nastąpiło kolejne potknięcie - podział punktów przy stanie 1:1 po potyczce z Las Palmas.

Brahim Diaz z poważną kontuzją? Gracz Realu mógłby pauzować nawet trzy miesiące!

Jak poinformowali sami "Los Blancos" u Diaza wykryto uszkodzenie mięśnia przywodziciela długiego w prawej nodze. Hiszpańskie media tymczasem wskazują na możliwy długi rozbrat gracza z futbolem, który może potrwać nawet... trzy miesiące. Taki scenariusz wspomniała chociażby Belen Martin z dziennika "Marca", choć pierwotnie jej redakcja informowała, że przymusowa przerwa 25-latka potrwa co najwyżej dwa lub trzy mecze.

Real Madryt zaczyna walkę w Lidze Mistrzów. Kiedy będzie mógł liczyć na Diaza?

Jak długo Brahim Diaz jednak by nie wracał do zdrowia, pewne jest to, że chcąc nie chcąc osłabił swoją ekipę w kluczowym momencie - tuż przed rozpoczęciem Ligi Mistrzów w nowej formule. Real już 17 września zmierzy się z VfB Stuttgart i bez tak cennego zmiennika z pewnością będzie mu trudniej...